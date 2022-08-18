بالصور.. خطوبة ولي العهد الأردني الامير حسين ورجوة ال سيف، في يوم الأربعاء الموافق السابع عشر من شهر أغسطس الحالي للعام 2022 وبحضور العائلة الأردنية للمملكة الأردنية الهاشمية والملكة رانيا العبد الله تم في هذا اليوم خطبة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني على رجوة خالد بنت مساعد بن سيف بن عبد العزيز السعودي.

خطبة الأمير حسين على الاميرة رجوة خالد

وأضافت وكالة الانباء الأردنية أيضا ان قراءة الفاتحة كانت في منزل والد الأميرة في السعودية في مدينه الرياض، وبحضور الأمير الحسين بن طلال وهاشم بن عبدالله و الأمير علي بن الحسين وعددا من افراد العائلة المالكة في السعودية والعائلة المالكة في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث اضافت تهنئة ان صاحب الجلالة الأمير بمناسبه خطوبته الميمونة على ولية العهد الانسة رجوة خالد بن مساعد وتمنى لهم حياة ملؤها السعادة والرضا والهناء والتوفيق بإذن الله تعالى.

بالصور.. خطوبة ولي العهد الأردني الامير حسين ورجوة ال سيف

لقد جرت قراءة الفاتحة للأمير حسين بن عبد الله امير المملكة الأردنية الهاشمية في منزل والد السيدة رجوة خالد في السعودية في الرياض بحضور العديد من الامراء والساده المعروفين في المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة الأمير السعودي وهنأ صاحب الجلالة السيد الأمير بمناسبه زواج الميمون وتم نشر صور الخطبة عبر الديوان الملكي الأردني ووكالة الانباء الأردنية.

من هي رجوة خالد خطيبة الأمير حسين

وعن الحديث عن رجوة خالد بنت مساعد بن ال سيف بن عبد العزيز وعن خطوبتها للسيد خالد بن مساعد بن عبد العزيز ال سيف تلقت رجوة خالد دراستها في الثانوية العامة في السعودية العالي في كليه الهندسة في جامعه سيري كوز وتخرجت مهندسة معمارية في الولايات المتحدة الأمريكية في نيويورك في المملكة السعودية ويعود أصلها الى قبيله صبا وهم شيوخ بلده العقار ونجد، ومنذ بداية تولي عهد الملك عبد العزيز ال سعود في المملكة العربية السعودية كان لها الأثر البارز في المملكة.

حيث ذكرت وكاله الانباء في المملكة الأردنية الهاشمية بحضور الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا في التاسع من محرم للعام 1440هجري الذي يوافق السابع عشر من أغسطس لعام 2022 م خطوبه الأمير الحسين بن الملك عبد الله الثاني على ولية العهد الجديدة رجوة خالد بنت مساعد سيف عبد العزيز ال سعود.