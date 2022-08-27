بالصور.. مقتل الممثل الكوميدي مصطفى بركة في اشتباكات طرابلس، أفادت شهود عيان محلية ودولية على وفاة الممثل الكوميدي مصطفى بركة خلال اشتباكات دارت في مدينة طرابلس، وقالت وكلات الأنباء نتج عن الاشتباكات التي وقعت في مدينة طرابلس عن مقتل الممثل الليبي، وأكد المتحدث باسم الإسعاف والطوارئ أسامة علي لوكالة الأناضول على الاشتباكات التي أسرت عن مقتل الممثل الكوميدي مصطفى بركة وأصابه امرأة أخرى.

تفاصيل مقتل الممثل الكوميدي مصطفى بركة في اشتباكات طرابلس

في الأواني الأخيرة شهدت العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات بين القوات المسلحة تابعين إلى المجلس الرئاسي ورئاسة أركان الجيش الليبي، وذكرت بعض المصادر أن الاشتباكات جرت في عده مدنا ومناطق بالعاصمة الليبية والتي كان الاشتباك بين رئاسة الأركان والمجلس الرئاسي، وقال المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي نتج عن الاشتباكات التي دارت في مدينة طرابلس مقتل الممثل الكوميدي الليبي مصطفى بركة وأصابه امرأة أخرى.

سبب مقتل الفنان مصطفى بركة

اشتباك مسلح في العاصمة الليبية طرابلس أسفر عنه مقتل الفنان الليبي الشهير مصطفى بركة وأصابه امرأة أخرى ولم تتم معرفة عدد المتضررين في صفوف الجانب العسكري، وقال المتحدث الخاص باسم وكالة الأناضول بوجود عدد من العائلات العالقة في أماكن الاشتباك ولا يتمكن من التحرك في الأماكن التي يوجد بها الصراع.

أزمة ليبيا السياسية

شهدت ليبيا أزمه سياسية تمثلت بنشوب صراع بين المجلس العسكري والجيش مما ادى إلى مقتل عبد من المواطنين ومن جانبه أكلت الجامعات في مدينة طرابلس تأجيل موعد الدراسة وتاريخ الامتحانات إجراء الاشتباكات التي دارت في المكان، وشهدت ليبيا في الأوائل الأخيرة صراعا بين حكومة فتحي باشاغا التي تم تكليفها من قبل البرلمان وكذلك حكومة عبد الحميد الطبيبة التي رفض تسليم السلطة.

نشبت الخلافات في ليبيا ومن المحتمل أن تؤدي إلى حرب مسلحة كان بدايتها في مدينة طرابلس الليبية التي نشب عنها عدد من القتلى والإصابات وكذلك في شهر مايو الماضي وقعت اشتباكات مسلحة بين قوات مؤيدة للحكومتين بقيادة فتحي وعبد الحميد الدبيلة أدينا تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة