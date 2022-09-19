بالصور| نجم الهلال “يجبر” المريسل على الاعتذار بنشر معلومات كاذبة

أبدى الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل استعداده للاعتراف أمام الشارع الرياضي السعودي بنشر معلومات كاذبة خلال شهر أبريل.

اعتذر عبدالعزيز المريسل، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، صباح اليوم الاثنين، للشارع الرياضي لتطبيق القانون.

وكتب المراسل امتثالا لقرار لجنة المحاكَمْة لعام 1444 فِيْ القضية التي رفعها الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد عبدالعزيز خالد المريسل، أعتذر عَنّْ المعلومات الكاذبة التي تم نشرها من حسابي بتاريخ 04/30. / 2022 والله التوفِيْق “.

وبالعودة إلَّى ما نشره الإعلامي النصراوي، عبد العزيز المريسل، فِيْ 30 أبريل / نيسان، يتضح أنه غرد عَنّْ قضية المتوسط ​​الدولي، محمد كنو، فاقترح متابعوه أن المعلومة الخاطئة كانت مرتبطة بـ. نجم الهلال.

فِيْ 30 أبريل / نيسان، غرد المراسل “حسب المعلومات، تم إغلاق قضية محمد كانو قبل أسبوعين وصدر القرار قبل أسبوع، ولكن حتى هذا الوقت لم يصدر القرار رسميًا، لذا فهُو جائز. مدرب المنتخب الوطني يتدخل فِيْ تأخير إعلان القرار أو تخفِيْف العقوبة ”

جدير بالذكر أن النجم البالغ من العمر 27 عامًا، محمد كانو، أوقف من قبل لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، لمدة 4 أشهر، من لعب كرة القدم، فِيْ إطار توقيع الهلال. والنصر فِيْ وقت واحد قبل أن يقر المركز السعودي للتحكيم الرياضي نفس القرارات.

لم يشارك النجم الدولي فِيْ أي مباراة رسمية خلال الموسم الرياضي الحالي 2022-2023 ؛ سينتهِيْ حظره رسميًا فِيْ 28 أكتوبر.

بالإضافة إلَّى إيقاف محمد كنو، تعرض الهلال لحظر تسجيل لاعبين جدد حتى صيف 2023، بالإضافة إلَّى غرامة قدرها 27 مليون ريال سعودي.