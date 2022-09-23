بالصور| “هِيْ لنا دار”.. السعودية تواجه الإكوادور بقميص كأس العالم

يستعد المنتخب السعودي لمواجهة الإكوادور، فِيْ مباراة ودية بين الفريقين على ملعب نويفا لا كوندومينا، الليلة “الجمعة”.

وتقام مباراة السعودية والإكوادور على ملعب نويفا لا كوندومينا، ضمن الملعب الأخضر فِيْ إسبانيا، استعدادًا للمشاركة فِيْ مونديال قطر 2022.

اقرأ أيضا أخبار كرة القدم السعودية | مفاجأة حمدالله. البليحي وقنو وعقاب الانتصار

وسيخوض لاعبو فريقنا الأول مباراة الإكوادور بالقميص الجديد الذي سيشارك به الأخضر فِيْ مونديال 2022 فِيْ نوفمبر المقبل.

تحمل قمصان المنتخب السعودي عبارة “إنه وطننا”، فِيْ إطار احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ 92 للمملكة العربية السعودية.

قائمة السعودية فِيْ معسكر إسبانيا

اختار رينارد 26 لاعبا من القائمة السعودية لمباراة الإكوادور وهم “محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البلاحي، عبد الإله. العمري، عبد الله مادو، حسن التمبكتي، سلطان الغنام، سعود عبد الحميد، احمد بامسعود، علي الحسن “. ، سامي النجعي، عوض الناشري، محمد كانو، رياض الشراحيلي، سلمان الفراج، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، هتان بحبري، نواف العبد، هِيْثم عسيري، فهد المولد، فراس العسيري بريكان، هارون كامارا.

ويواجه الأخضر الثلاثاء المقبل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية فِيْ المباراة الودية الثانية فِيْ المعسكر الإسباني، قبل انتهاء المعسكر والعودة إلَّى المملكة.

سيلعب المنتخب السعودي بطولة كأس العالم قطر 2022، بين 20 نوفمبر و 18 ديسمبر، حيث يلعب الأخضر فِيْ المجموعة الثالثة إلَّى جانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

تابعوا نتائج المباراة دقيقة بدقيقة مع سعودي سبورت