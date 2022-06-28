بالصور| وزير الرياضة يحتفل مع الأخضر بكأس آسيا

استقبل سمو وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفِيْصل، وفد المنتخب الأولمبي السعودي الذي توج بلقب كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 فِيْ أوزبكستان.

وأراد الفِيْصل الاحتفال بنجوم المنتخب الأولمبي والتقاط صورة تذكارية مع الوفد الأخضر برفقة كأس آسيا، بحضور ياسر المشعل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

توج المنتخب السعودي بكأس آسيا تحت 23 سنة 2022 للمرة الأولى فِيْ تاريخه، بعد فوزه على أوزبكستان فِيْ المباراة النهائية بهدفِيْن نظيفِيْن، بتوقيع أحمد الغامدي وفراس البريكان.

وكان وزير الرياضة قد خصص مكافأة مالية ضخمة قدرها مليون ريال سعودي لكل لاعب من لاعبي الأخضر، وكذلك للمدرب سعد الشهري، بعد فوزه بلقب كأس آسيا 2022.

تمكن المنتخب السعودي من الفوز بكأس الاتحاد الآسيوي تحت 23 سنة، لأول مرة فِيْ تاريخه، فِيْ نسخة 2022 من أوزبكستان، فِيْ النهائي الثالث الذي لعبه الأخضر فِيْ تاريخ البطولة، بعد رضا الأخضر عَنّْ ذلك. الميدالية الفضية فِيْ 2014 ضد العراق و 2022 ضد كوريا الجنوبية.

أرقام التسجيل

عرف أحمد الغامدي كَيْفَ يطرق أبواب تاريخ كأس آسيا، بتسجيله أول هدف سعودي فِيْ تاريخ نهائي بطولة آسيا.

تمكن المنتخب السعودي من الحفاظ على شباكه نظيفة فِيْ 6 مباريات متتالية، فِيْ إنجاز تاريخي لأول مرة فِيْ كأس آسيا.

تمكن سعد الشهري، المدرب، من تتويج أول لقب آسيوي فِيْ مسيرته التدريبية الدولية، بعد أن استقر على الميدالية الفضية فِيْ كأس آسيا تحت 19 سنة 2016 وكأس آسيا تحت 23 سنة 2022.