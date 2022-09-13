بالعراضة الشامية والرقص.. هاني شاكر يصف استقباله فِيْ دمشق بالأسطوري

أعرب الفنان المصري هاني شاكر، عَنّْ سعادته أمام جمهُور كبير، بعد وصوله إلَّى العاصمة السورية دمشق، تمهِيْدًا لإحياء حفلتين موسيقيتين.

وقال شاكر عَنّْ زيارته لسوريا “ما أراه منذ لحظة وصولي إلَّى أرض سوريا الحبيبة سعادة كبيرة وشرف كبير لي وميدالية على صدري. أعتبر اليوم بداية فنية جديدة بالنسبة لي. لكسر حب أهل سوريا الحبيب “.

وحظي الفنان المصري باستقبال كبير، لدى وصوله إلَّى مقر إقامته بالفندق، اليوم الاثنين، واستقبله العرادة الشامية، كَمْا وضع إكليلا من الزهُور حول رقبته ومقاطع رقص على أنغام أغانيه الشهِيْرة.

شارك هاني شاكر جمهُوره العربي عبر حسابه على “فِيْسبوك”، بعدة مقاطع فِيْديو، يوثق لحظات استقباله، فِيْ أول زيارة له للأراضي السورية بعد غياب دام 15 عامًا.

واستقبل شاكر عددًا من منظمي الحفل، إلَّى جانب المدير العام لأوبرا دمشق الأستاذ أندريه معلولي، وفريق حفله، ونقابة الفنانين محسن غازي، والأستاذ هادي بارسلي، ونقابة الفنانين المشاركين، ووفد من السفارة المصرية، و باسل السماكية رئيس الجالية السورية فِيْ مصر.

وأكد هاني شاكر أنه اكتشف الشعب السوري بعد 15 عاما من الغياب، قائلا فِيْ بيان صحفِيْ “حضور حفلاتي فِيْ سوريا شهادة ميلاد جديدة لهاني الذي تتوق الأسرة كلها للحضور والاستماع”.

كَمْا علق على فِيْديو حفل استقباله، الذي نشره على إنستجرام “استقبال أسطوري لأمير الغناء العربي # هاني شاكر فِيْ سوريا فور وصوله، تمهِيْدًا لإحياء حفلتي الموسيقية يومي 15 و 16 سبتمبر فِيْ دار الأوبرا بدمشق. . “

من المفترض أن يقدم الفنان هاني شاكر أغنية جديدة مخصصة للشعب السوري، فِيْ حفله الغنائي بعَنّْوان “عاشت سوريا .. تحيا مصر”، ألحان محمود الخيامي، وكلمات الشاعر صفوح الشغلة، وتسجيلها. من قبل الفنانة المصرية قبل ساعات من سفرها داخل استوديو فِيْ مصر، ومن بين كلماتها “مصر وسوريا متحدتان بينهما … منذ البداية وحروبهما شهُود … دول شعبين همومهم”. مصر وسوريا تاريخان جادان “.

ويقيم هاني شاكر حفلين غنائيين فِيْ دار الأوبرا بدمشق، ويتوقع إقامة حفل ثالث، بعد أن نفدت تذاكر الحفل الأول المقرر عقده الخميس المقبل، وستقام الحفل الثاني يوم الجمعة المقبل. فِيْ حين لم يتم تحديد مَوعِد الحفلة الثالثة التي لجأت إليها اللجنة التي استجابت منظمتها لطلب الجماهِيْر الكبير ومطالبتهم بحضور حفل الفنان المصري هاني شاكر الملقب بـ “أمير الغناء”. عرب”.