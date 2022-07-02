بالفيديو.. احذروا غش الأضحية بإعطائها الماء والملح

وأوصى سعود الحفتة، مستثمر في بيع الماشية، بضرورة توخي الحذر مع التجار الذين يغشون بثقل المذبحة عند شرائها.

فيديو | سعود الحفتة مستثمر في بيع الماشية هناك من يغش بالماء والملح لزيادة وزن الأضحية.# program_120#الإخبارية pic.twitter.com/8YMiAaldDU

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 2 يوليو 2022

تضحية الفخ

وقال الحفتة خلال عرضه لبرنامج “120” على قناة الإخبارية “هناك من يسقي الأضاحي بالماء والملح قبل خروجها إلى الأسواق مما يؤدي إلى تضخم المعدة مع ارتفاع درجة الحرارة. هواء. به مما يزيد وزنه ”، مشيراً إلى أن التجار يضللون المشتري بأن هذه الذبيحة دهنية ولها ظهر مليء باللحم من خلال شق لأعلى وبطن أسفل.

وشدد على الحاجة إلى إيجاد تاجر موثوق به ؛ لشراء تضحية جيدة، يوصى أيضًا أن يكون لدى المشتري خبرة واسعة عند الشراء.

إقبال لشراء الأضاحي

تشهد أسواق الماشية في منطقة جازان هذه الأيام نشاطا كبيرا وحركة شراء للأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث أتم الباعة وتجار المواشي الموسم والزيادة المتوقعة في الطلب مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. زيادة نسبية في الأسعار.