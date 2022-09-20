بالفيديو: الملكة رانيا تكشف عن نصيحة الملكة إليزابيث لها،بعد رحيل ملكة بريطانيا إليزابيث تحدثت جلاله الملكة رانيا العبد الله حول رحيل الملكة البريطانية وما حدث معها أثناء زيارتها للمملكة المتحدة، حيث ظهر مقطع فيديو للملكة رانيا العبد الله وهي تتحدث بما شعرت به مم زيارة المملكة المتحدة ولقاءها باليزابيث.

ماذا قالت الملكة رانيا عن الملكة إليزابيث

تحدثت الملكة رانيا العبد الله خلال مقطع فيديو عرض لها عن بعض النصائح التي تلقتها من الملكة إليزابيث في السابق وكان الفيديو قد تم عرضه خلال مقابله ccn أن الملكة هي ملكة إنجلترا ولكنها ملكة العالم بشكل رمزي، وقالت إنها قد التقت بها لأول مرة في المملكة وقد أنهت بضعة أشهر في دورها وكانت حساسة للغاية لأنها لم تكن واثقة من نفسها جيدا وقد طلبت منها النصيحة وقد أخبرتها بانه يكون مهما جدا الإحساس بالواجب والانضباط، وكذلك الانتباه لبعض التفاصيل الصغيرة وكانت جلالة الملكة رانيا تأخذ بنصائحها على محمل الجد.

فيديو الملكة رانيا تكشف نصيحة الملكة إليزابيث

قالت الملكة رانيا العبد الله إنها تلقف بعد نصائح من دلاله الملكة إليزابيث خلال زيارتها للأمم المتحدة وتلقط بعض النصائح منها وقالت بأنها كانت مجسدة للخدمة العامة وأنها امرأة تعهدت في خدمة شعبها ولم تفشل في الوفاء لهذا الشعب لمده 70 عاما ومن الجديد للذكر أن مده حكم 70 عاما وكانت هذه الملكة هي ملكة إنجلترا ولكنها ملكة العالم لأنها تعني لنا شيئا وسنشهد هكذا قالت جلاله الملكة رانيا خلال مقابله حصلت معها على CCN.

من هي الملكة إليزابيث

الملكة اليزابيث اسمها الكامل هي اليزابيز الكسندر ماري ولدت في 21 ابريل لعام 1926 وهي المملكه الدستوريه لأربعة عشرة دوله وتراست كنيسه انجلترا، وملك على 12 دولة حتى اصبحت مستقله وميلادها كان في لندن وكان والدها جورج السادس هو ملك بريطانيا حينها، وعايشت الحرب العالميه الثانيه حتى ان توفيت الشهر الماضي وتولى العرش حينها تشارلز الثاني.

ظهرت الملكة رانيا العبد الله خلال مقابله حصلت معها على قناهCCN وهي تتحدث عن بعض النصائح التي وجهتها إليها إليزابيث ملكة بريطانيا سابقا وأخذ بتلك النصائح وكانت متأثرة جدا في مقطع الفيديو التي ظهر عبر وسائل الإعلام.