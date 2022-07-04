بالفيديو.. تاجر يوضح سبب ارتفاع أسعار الأضاحي

وأوضح أحد أصحاب المحلات أن متوسط ​​سعر الذبح لهذا العام تراوح بين 1000 ريال و 3500 ريال، أما بالنسبة للنجدي فهو أقل، حيث يبلغ متوسط ​​سعر الأبقار 800 ريال إلى 1600 ريال.

# صباح_السعودية | مراسل # قناة_السعودية ل # القصيم.. “مدينة الأبقار” في بريدة والحركة الاقتصادية فيها خاصة في هذه الأيام العشر المباركة لشراء الأضاحي. # سلام_آمن pic.twitter.com/Upk3nHIi4b

– قناة سعودية (saudiatv) 4 يوليو 2022

الفرق في أسعار الأضاحي.

وأضاف للقناة “السعودية” “أما البريري فهي تبدأ من 500 ريال إلى 750 ريالًا، موضحًا أن سبب ارتفاع أسعار الأغنام ارتفاع سعر العلف.

وأضاف أن مطالبة المواطنين بشراء الأضاحي لهذا العام مقبولة إلى حد كبير.