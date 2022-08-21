بالفيديو.. تخلص من الطعام بعد ساعة من تقديمه لتجنب التسمم

ونصح مدير الإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة الدكتور علي الرشيد بعدم تسخين الطعام أكثر من مرة، مبينا أنه يمكن استخدام منتجات مثل اللبان بعد فترة وجيزة من انتهاء صلاحيتها.

فيديو | مدير الادارة العامة للتغذية بوزارة الصحة الدكتور علي راشد

يجب تناول الأطعمة المطبوخة في غضون ساعة واحدة من التقديم والتخلص منها بعد ذلك لتجنب التسمم الغذائي.# program_120#الإخبارية pic.twitter.com/pI1OPnr8zR

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 20 أغسطس 2022

تناول الطعام المطبوخ في ساعة واحدة

وأوضح الرشيد، بحسب “الإخبارية”، أن “اللبن أو منتجات الألبان المحفوظة في الثلاجة لا يمكن استخدامها إلا بعد يوم أو يومين من تاريخ انتهاء صلاحيتها، وبعد ذلك لا ينصح باستخدامها”.

وأضاف “يجب أن يؤكل الطعام المطبوخ في غضون ساعة واحدة من التقديم ويرمي بعد ذلك ؛ لتجنب التسمم الغذائي وخاصة في فصل الصيف.