بالفيديو.. ثعبان عملاق في وادي بيش بجازان

مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق ظهور ثعبان كبير في وادي بيش بمنطقة جازان بعد هطول الأمطار على المنطقة.

#المملكة العربية السعودية | 🇸🇦 توثيق وتعقب ثعبان ضخم بوادي بيش بجيزان هل تعتقد أنه من الأنواع الخطرة pic.twitter.com/L2RGO5KfsD

– طقس العرب – السعودية (ArabiaWeatherSA) 16 أغسطس 2022

أسئلة حول نوع الثعبان.

وظهرت الثعبان، في المقطع الذي رصدته صحيفة “المواطن”، عبر موقع “تويتر”، مستلقية في بركة ماء دون تحريك إصبع.

تباينت ردود الفعل حسب نوع الثعبان، حيث علق المغردون إنها خاصية، وقول آخر إنه ثعبان وليس ثعبان.

بينما قال مغرد ثالث هذا الأفعى العملاق يشبه الثعبان في الشكل والحجم.

تنبيه الدفاع المدني

يشار إلى أن الدفاع المدني يحذر هذه الأيام من خطورة ظهور الزواحف والثعابين السامة ؛ بسبب الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية في مختلف المناطق.