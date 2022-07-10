بالفيديو.. حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة

وأدى الحجاج، اليوم الأحد، طواف الإفاضة في أول أيام التشريق، وسط أجواء إيمانية، وسط منظومة خدمات متكاملة.

#video_was | الحجاج يؤديون طواف الإفاضة.# سلام_آمن | # واس_م pic.twitter.com/mank4xn14T

– مناطق واس (RegionesSPA) 10 يوليو 2022

نظام متكامل للخدمات

يأتي ذلك في ظل منظومة خدمات متكاملة تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لإيجاد كل الوسائل لراحة الحجاج منذ وصولهم إلى بلادهم بأمان.

كما وثق فيديوهات المنظمة على أعلى المستويات والتنسيق المتكامل بين جميع الأطراف لتنظيم دخول وخروج الحجاج من الجمرات ومنعهم من التجمع والنوم.