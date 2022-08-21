بالفيديو.. حريق هائل في كارفور بالإسكندرية، اندلع حريق هائل في السعودية اليوم في مول كارفور والذي اثار الشارع المصري بشكل كبير، وعن انباء من صحف مصرية ان الحريق اشتعل في مول تجاري بالإسكندرية، وقامت وزارة الدفاع المدني بالإسراع الى موقع الحريق لإخماده قبل ان تصل السنة اللهب الى أماكن ابعد، وعن متحدثين عبر مواقع التواصل الاجتماعي انه تم اخماد الحريق وليس هناك وقوع لأي إصابات أو اضرار جسيمة، وبه فقد تمت السيطرة على الحريق بشكل كامل وتفادي وقوع اي اضرار بشرية قد تؤدي الى كارثة.

حريق هائل في كارفور بالإسكندرية

اندلع الحريق في كارفور في وسط مدينة الإسكندرية، وتصاعدت ألسنة النار بشكل عنيف في مول كارفور التجاري، ولم تعرف أسباب الحريق حتى هذه اللحظة، حيث تلقى اللواء المصري خالد البراوي مدير الأمن العام لمدينة الإسكندرية ومساعد الوزير بلاغًا سريعًا من الشرطة للنجدة من هذه الكارثة التي مست المول التجاري في وسط مدينة كارفور بالإسكندرية، وحاولت قوات الدفاع المدنية ورجال الإطفاء من السيطرة على الحريق بإطفائه ومنع انتشاره بشكل كبير، وتم تحرير محضر في مركز الشركة بهذا الحدث وجرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من النيابة العامة المصرية.

بالفيديو.. حريق هائل في كارفور بالإسكندرية

وبخصوص الحريق واندلاعه فقد تم تصويره بالعديد من القنوات الصحفية والإعلامية ومن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعل من هذا الحادث ان يكون قد انتقل عبر الأخبار بشكل كبير، ولكن بحمد الله تم اخماد الحريق بشكل سريع واضرمت النار فيه ولم يوقع أي خسائر بشرية، وانما وقع بعض من الخسائر المادية في المول التجاري بكارفور، ونرفق لكم فيديو الحادث بجودة عالية هنا:

حريق مول بالإسكندرية

اندلعت مساء اليوم الموافق 20 من شهر أغسطس حريق هائل في مول تجاري بمدينة الإسكندرية، وبشهود عيان تم رؤية الحريق على بعد عشرات الكيلو متر من موقع الحريق وتناقلت الاخبار والصحف الحريق بشكل سريع بعد ان تم نشر العديد من الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر والفيس بوك.

وتم اخماد الحريق بشكل سريع عندما ذهب رجال الدفاع المدني وقوات الإطفاء لإخماد الحريق بسرعة قبل ان يمتد الحريق الى مساحات اكبر من ذلك، ولم يقع أي إصابات أو خسائر بشرية.