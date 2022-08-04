بالفيديو.. خطوات إجراء محادثات الواتساب دون حفظ الرقم

حدد عبدالله السبيعي خطوات بدء محادثة على واتساب دون حفظ الرقم بكل سهولة ؛ وفر الوقت والجهد.

وأوضح السبيعي، في مقطع فيديو نشره على حسابه على تويتر، أنه يمكن إجراء محادثات واتساب دون حفظ الرقم من خلال الخطوات التالية

▫️ الطريقة الأسرع والأسهل لبدء محادثة على WhatsApp دون حفظ الرقم 🔻 pic.twitter.com/1o8t0uLFp8

– عبدالله السبيعي (Abdullah_iApp) 27 فبراير 2022

خطوات لإجراء محادثات WhatsApp

انقر فوق علامة الهاتف

ثانيًا، اضغط على Connect

ثالثًا، اضغط على WhatsApp call

رابعًا، من علامة نداء WhatsApp، اضغط على علامة التعجب

خامساً، الضغط على الرسالة لإتمام عملية الاتصال دون تسجيل الرقم