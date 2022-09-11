بالفيديو خطوات دخول منصة مدرستي عن طريق توكلنا madrasati.sa طالب/ معلم العام الدراسي 2022 ،خلال تفشي فيروس كورونا في السنوات الأخيرة أطلقت وزارة التربية والتعليم السعودية عدد من الخدمات التعليمية الإلكترونية والتي تساعد الطالب الحصول على التعلم ،والتواصل المتزامن بين الطالب والمعلم مما يساعد بالحد من الفاقد التعليمي والمشاكل الناتجة عنه.

بداية منصة مدرستي

تتضمن الصفحة الرئيسية لمنصة مدرستي مجموعة من الإحصائيات التي تساعد فِيْ فهم متوسط ​​الدرجات التي حصل عليها الطلاب ونسبة المهام والاختبارات المجدولة لهم، بالإضافة إلى إحصائيات عن حضور وغياب الطلاب طوال هذه الفترة. تعرف على رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي.

يمكن للطالب الاطلاع على المواد الدراسية المبرمجة له ​​من خلال القائمة الرئيسية لمنصة مدرستي، كَمْا يمكنه الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة باتباع مجموعة من الخطوات الإلكترونية البسيطة.

قم بتسجيل الدخول من خلال الصفحة الرئيسية للمنصة باتباع الخطوات التالية:

الدخول فِيْ منصة مدرستي.

انقر فوق زر تسجيل الدخول.

أدخل اسم المستخدم فِيْ الحقل المخصص له، وكذلك كلمة المرور.

ثم اضغط على زر تسجيل الدخول.

خطوات دخول منصة مدرستي من خلال الضمان الخاص بنا

تعتمد هذه الطريقة على استخدام متصفح الويب وليس التطبيقات البرمجية، فلنرى كيفِيْة الوصول إلى المنصة من خلال تطبيق توكلنا:

الدخول فِيْ رَابِطْنا الرسمي.

أدخل بشكل صحيح جميع البيانات المطلوبة، “اسم المستخدم، كلمة المرور” اسم المستخدم الخاص بك من خلال المنصة.

ثم اضغط على إرسال.

بمجرد إجراء الشحنة، سيرسل التطبيق بيانات المستخدم.

ثم يتم فتح منصة مدرستي ثم تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي من خلال موقع توكلنا بعد الحصول على الاسم.

المستخدم وكلمة المرور.

بعد اختيار حساب مايكروسوفت أوفِيْس

اكتب الاسم الذي يظهر فِيْ تطبيق توكلنا.

أدخل كلمة المرور التي تم إرسالها عبر الهاتف المحمول.

ثم أكَمْل عملية التأكيد.

هذه كلها خطوات لكيفِيْة تسجيل الدخول لتثق بنا للوصول إلى منصة مدرستي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

خطوات إنشاء حساب على المنصة

بالتزامن مع بدء الدراسة، يرغب العديد من الطلاب الجدد فِيْ إنشاء حساب جديد على المنصة، وسيتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

سجّل الدخول إلى بوابة العودة إلى المدرسة.

انقر فوق الزر “سجل جديد” الموجود فِيْ القائمة الرئيسية.

أدخل رقم هُوية الطالب وإذا كان الطالب من الطلاب المقيمين داخل المملكة يتم إدخال رقم الإقامة.

أدخل رمز التحقق الذي تم إرساله إلى هاتف المستخدم فِيْ الحقل المخصص له.

اختر زر تأكيد تسجيل الدخول.

يشار إلى أن الوزارة حددت مَوعِدًا خاصًا للامتحانات المركزية لطلبة المرحَلْة الابتدائية، وبدأت هذه الامتحانات بالفعل منذ الأحد الماضي، الموافق 5 سبتمبر 2022.

بالفيديو خطوات دخول منصة مدرستي عن طريق توكلنا madrasati.sa طالب/ معلم العام الدراسي 2022 كذلك طرحت الوزارة الصفحة الإلكترونية الخاصة بالطالب والحفاظ على خصوصية البيانات بالإضافة الى دقة البيانات الشخصية المدخلة من قبل الطالب عند الدخول الى صفحته.