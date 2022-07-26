بالفيديو.. رد أمير حائل على دعوات إقامة وليمة احتفاء بسلامته

وفي موقف إنساني كريم وجه الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل كل من أراد دعوته إلى عشاء ووضعه في تبرع خيري.

📹 #فيديو

ماذا رد أمير حائل على من دعوه لعشاء احتفالاً بعودته سالماً إلى حائل بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة# امير_حائل_المنطقة # عبدالعزيز_بن_سعد_بن_عبد العزيز

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– حفظ الآن (@ HailN24) 26 يوليو 2022

الوقف الخيري

وقال محافظ منطقة حائل، خلال استقباله لعدد من المواطنين والمسؤولين، في مقطع فيديو “من يريد مني أن أضحي بذبيحة، فليساهمه في وضعه، لأنه أفضل، وبارك”. .. ولطفه دائم عليه لي وللمسلمين “.

وأشاد مستخدمو تويتر بهذه المبادرة الكريمة التي يقودها محافظ منطقة حائل، سائلين الله أن يحفظه ويعتني به ويخرجه من هذه العملية سالمين.

ووصف أحد المغردين الأمير عبد العزيز بأنه نموذج يحتذى به كونه نموذجا يحتذى به للمواطنين بعد هذا الطلب السخي.

استقبال الأمير الحار.

استقبل الأمير عبد العزيز بن سعد أمير منطقة حائل، الثلاثاء، في صالة الاستقبال بقصر أجا، حشدا من المواطنين والمسؤولين الذين جاءوا لتلقي التحية عليه وتهنئته بعودته سالما بعد نجاح الجراحة التي خضعت لها. بحضور الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل.

وشكر أمير حائل خلال الاستقبال القيادة الرشيدة على المشاريع والبرامج التنموية الموجودة في المنطقة، مشيرا إلى أن المنطقة على موعد مع المشاريع القادمة ومن ثم استمرار دعم الحكام.

وأكد أن هذه الرعاية الشاملة لهذا الوطن المبارك، والتفاني الصادق لأبناء الوطن، سيضاعف فرص التنمية الشاملة بعون الله في المنطقة التي يعمل سموه وسموه على رؤية نورها. بعض المشاريع الرائدة.