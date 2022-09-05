بالفيديو .. سبب انتحار مروة القيسي التيكتوكر، سارة خبر انتحار الشابة الفتاة مروة القيسي رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتعتبر مروة القيسي من أشهر الشخصيات التي حظيت على شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة على منصة التيك توك وهي فتاة عربية قد جاء خبر انتحارها اليوم الإثنين الموافق الخامسة من شهر سبتمبر الجاري.

حقيقة انتحار مروة القيسي التيكتوكر

تحدثت وكالات الاعلام الأفغانية عن انتحار الفتاة التي تدعى مروي القيسي وقالت الشرطة إن المهاجم قتل برصاص حراس مسلحين عندما اقترب من البوابة وقالت وسائل الإعلام بوجود قتلى خلال القصف في أربيل اليوم الاثنين، وأخبر المقربون من الشهيرة مروة القيسي بانتحارها عبر التيك توك وحسب مصادر مقربة فارس بان الحدث وقع صباح اليوم الاثنين قبل الفجر عندما اخدمن مروة دفع نفسها من أعلى في مجمع القرية اللبنانية وتوفيت على الفور.

المسيرة المهنية لمروة القيسي

تمتلك أو عبر منصة التيك توك مروه القيسي عدد كبير من المتابعين على منصة الإنستغرام بالتحديد 45000 متابع ويتفاعلون مع محتواها حيث كانت تشارك جمهورها لحظاتها الرائعة وكما وصفت عبر الفيديوهات التي نشرت من خلال منصتها أن مروة القيسي هي متزوجة ومطلقة وأجابت على عدة اسأله خلال ظهورها كضيفه لبرنامج القناصة مع جاسم.

سبب انتحار مروة القيسي

أقدمت الفنانة العراقية مروة القيسي وهي من مواليد عام 1989 إلى الانتحار اليوم الإثنين في أربيل في مجمع تيك تلك، وبحسب المصادر المقربة فإن الحادثة وقعت فجر اليوم عندما دفعت مروة نفسها إلى الانتحار من أعلى مبنى في القرية ولقيت مصراعها هناك وكما فعلت المصادر أن مروة القيسي ليست من سكان إقليم كردستان.

حساب مروه القيسي إنستغرام

تمتلك مروه القيسي حساب على منصة الإنستقرام حيث حصلت على 2000 دولار هديه من بيروت لحسابها على الانستا وعرفت الفنانه مروه القيسي بلقبها المسرحي آرت آبل وشاركت العديد من الكواليس والمسرحيات والمسلسلات خلال عام 2004.

مروة القيسي هي فتاة عرضت على المسرح وجذبت عددا كبيرا من المشاهدين والمتابعين وتنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها الشخصية وشاركت في المسلسل الرمضاني لعام 2022 وشاركت فيه فيديو ما وراء الكواليس.