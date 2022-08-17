بالفيديو.. شاب تايلندي يجهش باكيًا خلال قراءته آيات تحث على البر بالوالدين

انفجر الشاب التايلاندي، الشريف عبد الله عيسى، بالبكاء، وتأثر أثناء قراءته بعض الآيات التي حثت على تكريم الوالدين، في مشهد مثير للإعجاب في غرفة الاستماع لقراءات المتسابقين في مسابقة القرآن الكريم التي نظمتها وزارة الشريعة الإسلامية. شؤون مملكة تايلاند، بمشاركة 3000 متسابق ومتسابقة على مستوى الجمهورية، بجوائز تقدر بنصف مليون ريال.

تحفيز أبناء المسلمين في تايلاند

جاء ذلك في بداية التصفيات التي انطلقت بحضور وزير الثقافة التايلاندي السيد إيثيفول خونبلومي والسيد عصام بن صالح الجتيلي القائم بأعمال سفارة خادم البلدين. المساجد في بانكوك، للمسابقة التي تسعى إلى تحفيز المسلمين التايلانديين على حفظ القرآن الكريم والمنافسة فيه، في فندق التراث.

المتأهلون للمسابقة

جدير بالذكر أن 31 متنافسًا من أصل 388 شاركوا في الجولات التمهيدية سيتنافسون من بين ما مجموعه 3000 متقدم من مختلف المقاطعات والمدن في تايلاند، حيث سيتم اختيار ثلاثة طلاب من كل فرع للفوز. جوائز المسابقة بفروعها الأربعة وتقدر جوائزها بنصف مليون ريال.