بالفيديو.. غرامة 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر لمخالفي أنظمة الحج

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب أن مراكز المراقبة الأمنية على مداخل العاصمة المقدسة تعتقل كل من يخالف هذه التعليمات وتنفذها على الفور.

فيديو | المتحدث باسم الداخلية طلال الشلهوب #الإخباريةغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والحبس 6 أشهر لمخالفي قواعد الحج# سلام_آمن pic.twitter.com/1RLZ8Iej6R

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 4 يوليو 2022

المحافظة على سلامة وأمن الحجاج.

وأضاف الشلهوب، في حديث لقناة “الإخبارية” “من ينقل أشخاصًا غير مرخص لهم للعمل، فإن العقوبة المقررة تصل إلى 50 ألف ريال والسجن لمدة 6 أشهر لكل من يخالف هذه التعليمات، ويقتضي مصادرة السيارة العائدة للناقل أو الشريك أو من ساهم في هذا الشيء “.

وقال “العاصمة المقدسة محاطة برجال الأمن للقيام بالمهام الموكلة إليهم للحفاظ على سلامة وأمن الحجاج”.

حجز ومنع المركبات المخالفة.

أكد المتحدث باسم الأمن العام العميد الركن سامي بن محمد الشويرخ، أن شرطة المرور، ابتداء من ليلة الخامس (12) من شهر ذي الحجة، ستقوم بمهامها عند مداخل مكة المكرمة للسيطرة على السيارات المخالفة ومنعها من دخول العاصمة المقدسة والأماكن المقدسة وفق الأنظمة والتعليمات في هذا الشأن.

وأوضح العميد الشويرخ أن مركبات النقل المصرح بها للحجاج وسيارات المشرفين والموظفين المصرح لهم بالدخول مستثناة من ذلك.