بالفيديو فرقة “ميّاس” اللبنانية تحصد لقب “America’s Got Talent”، قامت فرقة لبنانية يطلق عليها اسم “ميّاس” بالتقديم في مسابقة “America’s Got Talent” في الولايات المتحدة الامريكية، ومن اول ظهور لهم على المسرح جذبو الانتباه من جميع الحضور، وخاصة لجنة التحكيم، وذاع صيتها في جميع ارجاء دولة أمريكا، وبعد فوزهم بالقب زاد البحث عبر الانترنت عن بالفيديو فرقة “ميّاس” اللبنانية تحصد لقب “America’s Got Talent”.

فرقة “ميّاس” اللبنانية ويكيبيديا

ان فرقة مياس لبنانية، وهي مختصة في الرقص الاستعراضي، وتتكون فرقة مياس من 60 فتاة وسيدة يبدأ اعمارهم من 13 سنة، وتم تأسيس الفرقة في عام 2013 على يد نديم شرفان، وبدأت شهرة الفرقة في عام 2019 عند اشتراكها في مسابقة ارب جوت تالنت، وحصولها على المركز الاول في المسابقة، ومن هنا بدأ الكثير من الجمهور العربي والعالمي معرفتها، وشاركت عام 2022م، في مسابقة أمريكا جوت تالنت “America’s Got Talent”، واعلن اليوم عن حصدها المركز الاول في المسابقة.

فرقة “ميّاس” اللبنانية تحصد لقب “America’s Got Talent”

اعلن اليوم في برنامج “America’s Got Talent” في الولايات المتحدة الامريكية عن الفائز باللقب، واعلنت فرقة مياس لبنانية عن حصولها على اللقب بعد الاعلان عن حصولها على اعلى نسبة تصويت من قبل جمهور برنامج “America’s Got Talent” في أمريكا، وسوف تحصل الفرقة اللبنانية على جائزة وقدرها مليون دولار وهي الجائزة المقدمة من البرنامج للفرقة التي تحصد المركز الاول.

فوز فرقة مياس اللبنانية في أمريكا جوت تالنت

اعلن اليوم عن فوز فرقة مياس لبنانية في أمريكا جوت تالنت “America’s Got Talent”، وذلك في نسخته السابعة عشر في عام 2022م، وذلك بعد ان حصدت اكبر عدد من الاصوات في التصفيات النهائية بهذه المسابقة، وقد نالت فرقة مياس اللبنانية اعجاب الجمهور ولجنة التحكيم من اول ظهور لها، وحصلت على الباز الذهبي، وبهذا تأهلت الى المراحل النهائية بدون تعب او عناء.

بالفيديو فرقة “ميّاس” اللبنانية تحصد لقب “America’s Got Talent”

بالفيديو فرقة “ميّاس” اللبنانية تحصد لقب “America’s Got Talent”، اعلن اليوم الخميس الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر عن فوز فرقة مياس وحصدها المركز الاول في مسابقة أمريكا جوت تالنت وذلك بعد حصدها اعلى نسبة تصويت من بين المتأهلين الى النهائي.