بالفيديو فستان بيسان اسماعيل الجديد من الدولارات ، نتجة التسائلات والتي اثار ضجة اعلامية عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول التعرف على الاحابة حول فستان بيسان اسماعيل الجديد من الدولارات، وذلك نتيجة السؤال الذي خطر على بال الكثير بعد الفيديو الذي إنتشر عبر صفحات الإخبارية ووسائل الاعلام ، لإثارة مشاعر متابعين بيسان إسماعيل ، تابعوا معنا .

من هي بيسان اسماعيل – ويكيبيديا

بيسان إسماعيل مغنية وناشطة اجتماعية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب. تبلغ من العمر حوالي تسعة عشر عامًا. ولدت بيسان في 17 أيار (مايو) 2003 م في مدينة السويداء بسوريا. جدير بالذكر أن ديانة بيسان هي الديانة الدرزية، وقضت بيسان فترة طفولتها كلها داخل سوريا، حتى انتقلت مع والدتها وشقيقها إلى ألمانيا، وتحديداً إلى ميونيخ، بعد أن ساء الوضع في سوريا. يشار إلى أن والد بيسان فقد في الحرب السورية ولا يزال مفقودًا حتى الآن. بيسان يجيد اللغات العربية والإنجليزية والألمانية.

سيرة بيسان اسماعيل

تتمثل سيرة بيسان إسماعيل في النقاط التالية

الاسم الكامل بيسان إسماعيل.

الإسم المستعار بيسان إسماعيل.

تاريخ الميلاد 17 مايو 2003 م.

مكان الميلاد الشام – سوريا.

العمر 18 سنة.

الديانة درزي.

الإرتفاع 160 سم.

الوزن 57 كجم.

المهنة صانع محتوى يوتيوب والغناء.

الحالة العسكرية أعزب.

مكان الإقامة الحالي أوروبا – ألمانيا.

اللغة الأم العربية.

سنوات من النشاط منذ 2016 أنشأت قناتها على اليوتيوب، وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي – حتى الآن.

بالفيديو فستان بيسان اسماعيل الجديد من الدولار

بثت صانعة المحتوى والناشطة الاجتماعية والمغنية

مقطع فيديو على قناتها الرسمية على موقع يوتيوب تحت اسم “صنعت أغلى فستان في العالم من دولارات اليوتيوب”، حيث قامت الناشطة الاجتماعية بيسان بصنع فستان مصنوع من أوراق الدولار الأخضر من خلاله. على منصة يوتيوب، وحصد هذا الفيديو ما يقرب من مليون ونصف مشاهدة، ويمكن مشاهدة فستان بيسان إسماعيل الجديد المصنوع من الدولارات من خلال الفيديو “.

أهم أعمال بيسان إسماعيل

تتمثل أهم وأبرز أعمال الفنانة السورية بيسان إسماعيل في النقاط التالية

اغنية يا ام الأردنيين.

أغنية لقاء بيك.

اغنية اقوى من الدنيا.

هذه الاغنية هي قلبي

أغنية دعم حياتي.

أغنية حبيبي.

الأغنية لا أريد أحدا سواك.

اغنية في الحب.

اغنية شقول.

أغنية عالية المزاج.

أغنية يؤسفني.

اغنية في قلبي

أغنية كلمة هواية.

أغنية مالو.

اغنية اسألني.

الأغنية التي أعشقها.

الأغنية المهيمنة.

أغنية يا كل شيء بيه.

حسابات بيسان إسماعيل الرسمية

من خلال النقاط التالية سنتناول روابط الحسابات الرسمية للفنانة الشهيرة ويوتيوب بيسان إسماعيل

إنستغرام بيسان إسماعيل “.

سناب شات بيسان اسماعيل “.

تويتر بيسان إسماعيل “.

يوتيوب بيسان اسماعيل ““.

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