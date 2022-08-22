بالفيديو.. متطوع يروي قصة إنقاذه عشرات التائهين في الصحراء

وروى المتطوع مبارك النماسي، حكايات إنقاذ ضائعين على دروب الصحراء، مشيرا إلى أنه أنقذ 10 أشخاص، بينهم 5 مواطنين و 5 أجانب، خلال الفترة الأخيرة.

فيديو | بعد كلمة الوزير #الموارد البشرية عن إنقاذ عشرات القتلى في الصحراء، يقول لـ “مبارك النماسي” #عرض قصة مقتل مواطنين ضياع ومات على بعد 5 كيلومترات من الطريق الأقرب إليهما pic.twitter.com/QlwLs1vCdk

– المونيتور (alraasd) 21 أغسطس 2022

عمليات البحث

وقال مبارك النماسي، خلال مداخلة في برنامج “المونيتور” “يستمر أحيانًا في البحث بشكل مستمر لأكثر من 10 ساعات، يتم خلالها أخذ أوصاف المختفين والسيارات التي تنقلهم، وإحصاء أماكن شديدة الانحدار وسهلة “.

التمر والعصائر

وأضاف النماسي “أول ما يطلبه المفقودون هو الماء، لكن تدريجياً نعطيهم العصير والتمر أولاً”.

وأشار إلى أن فرحته الحقيقية تتمثل في الوصول إلى أي مفقود على قيد الحياة، وفرحة أقاربه عندما يشعرون أن الحياة قد عادت إليهم مرة أخرى.