بالفيديو.. مختص في البيئة يوضح تأثير الاستمطار الصناعي بالمملكة

وأوضح المتخصص الأكاديمي والبيئي فرحان الجعيدي أن البذر الصناعي حقق نجاحًا كبيرًا في استهداف السحب، مضيفًا أن المواد المستخدمة صديقة للبيئة.

فيديو | الاخصائي الاكاديمي والبيئي فرحان الجعيدي الزراعة الاصطناعية حققت نجاحا كبيرا من خلال استهداف السحب والمواد المستخدمة صديقة للبيئة. # عين_الخامس #الإخبارية pic.twitter.com/RDX6wxfJSA

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 8 أغسطس 2022

برنامج واعد

وأضاف الجعيدي إلى قناة “الإخبارية” التي تستخدم تقنية تتضمن عمليات فيزيائية وميكانيكية وتضاف بعض المواد إلى الغيوم لزيادة التنشيط وزيادة الترسيب.

وأشار إلى أن البرنامج الذي أطلقته المملكة برنامج جيد وواعد، والنتائج التي شهدناها حتى الآن هي مؤشر على نجاح هذا البرنامج الخماسي.

السيناريو الأول

وأشار الجعيدي إلى أن المرحلة الأولى كانت في الرياض والقصيم وحائل، واليوم المرحلة الثانية في المناطق الجنوبية الغربية وعسير والباحة وشمال منطقة مكة المكرمة.

نجاح كبير

وأشار فرحان الجعيدي إلى أن عمليات البذر الصناعي هذه كانت ناجحة للغاية في حلب بسبب دخول هذه السحب إلى الغلاف الجوي نتيجة الرياح الموسمية.