بالفيديو مغنية سلوى لورين إنجليزية تؤدي “طلع البدر علينا” بعد اعتناقها الإسلام، انتس فيديو خاص بالفنانة سلوى لورين إنجليزية وهي تؤدي أغنية طلع البدر علينا بعد اعتناقها الدين الإسلامي والبسها الحجاب، والجدير بالذكر بأن سلوى لورين كانت مغنية معروفة ومشهورة، وكان لها العديد من الاعمال الفنية الضخمة قبل إسلامها، وبعد اعتناقها الدين الإسلامي قامت بحذف كافة أغانيها الخاصة، حتى تقوم نشيد الاناشيد الاسلامية، ومن أبرزها انشودة طلع البدر علينا.

من هي سلوى لورين ويكيبيديا

سلوى لورين شخصية معروفة ومشهورة في كافة أنحاء العالم، عملت كمغنية وكاتبة اغاني، شاركن في العديد من انتاج الكثير من الأعمال الموسيقية اللامعة، حيث حققت قاعدة كبيرة من الجماهيرية، وتحمل الفنانة سلوى الجنسية الانجليزية، تعلمت الموسيقى الى الجاز وتدربت على يد كبار الفنانين في بريطانيا، وفي الفترة الأخيرة قامت الفنانة سلوى لورين بإطلاق انشودتها الجديدة طلق البدر علينا، بعد اعتناقها الإسلام، وقد حققت نسبة عالية من المشاهدت حوالي أربعة مليون مشاهدة من كافة أنحاء العالم بفترة قصيرة.

سلوى لورين السيرة الذاتية

لا يوجد الكثير من المعلومات حول سلوى لورين، ولكن المعروف انها تزوجت من فنان باكستيني واعتنقت الاسلام، حيث انها اعتزلت الفن، وبدات تنسر الأناشيد الاسلامية، وأبرز المعلومات حول مغنية سلوى لورين إنجليزية:

الاسم الكامل: سلوى لورين.

مكان الميلاد: بريطانيا.

تاريخ الميلاد: غير معروف.

الجنسية: إنجليزية.

الحالة الاجتماعية: متزوجة.

اسم الزوج: نجم شيراز.

المؤهل العلمي: بكالوريوس في موسيقى الجاز.

الديانة: مسلمة.

المهنة: مغنية وكاتبة أغاني.

اسلام سلوى لورين

اعتنقت سلوى لورين الديانة الاسلامية، وذلك بعد تجولها الكثير من البلاد ، ومن ضمنها باكستان، حيث توسعت بشكل أكبر في ديانتهم وهي الديانة الاسلامية، فارتاحت الى هذه الديانة، حتى أعلن اسلامه، وكما وتزوجت من فنان باكستاني، وهو نجم شيراز، ولبست الحجاب، كما واعتزلت الغناء ، وبعد فترة رجعت الى عزف الأناشيد الاسلامية وغنائها؟ن ومن أبرز أعمالها الانشادية طلع البدر علينا.

الفيديو مغنية سلوى لورين” طلع البدر علينا”

نشرت سلوى لورين في الآونة الأخيرة انشودة جديدة عبر صفحتها الرسمية على اليوتيوب، وهي انشودة ” طلع البدر علينا”، كما وحققت نجاح كبير في كافة أنحاء العالم.

تعتبر مغنية سلوى لورين مغنية انجليزية، وهي بريطانية الجنسية ، اعتنقت الدين الاسلامي عام 2015، ثم قامت بلبس الحجاب، واتجهت الى عمل النشيد الإسلامي، ومن أبرز أعمالها الفنية طلع البدر علينا، والتي حققت صدى واسع في مجال الفن.