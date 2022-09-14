بالفيديو: مودعة بمصرف لبناني تحتجز رهائن وتهدد بحرق نفسها والموظفين، في الأوقات الأخيرة ضجت واسئل الاعلام في دولة لبنان العربية حول المودعة بمصرف اللبناني التي عملت على حجز بعض الرهائن وعملت على تهديد المتواجدين بحرق نفسها والموظفين اذا لم يتم إعادة اليها المبلغ المالي الذي قامت بودعه بالبنك، وهذا الخبر الذي عمل ضجة كبيرة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي مما اصبح اهتمام العديد في المعرفة بالفيديو: مودعة بمصرف لبناني تحتجز رهائن وتهدد بحرق نفسها والموظفين.

معلومات عن المودعة بالمصرف اللبناني الذي تحتجز رهائن وهددت بحرق نفسها

نجحت المودعة اللبنانية سالي حافظ بعمليتها التي من خلالها حصلت على وديعتها من البنك لبنان والمهجر، ومما تقدر وديعتها حوالي ثلاثة عشر الف دولار امريكي بعد دخولها الى البنك بنقة الاقتحام وهي مسلحة، وعملت كل من المصادر الحدث والعربية على تصريح عن مجموعة من الجرحى الذي تم سقوطهم خلال اقتحام بنك لبنان المهجر.

اقتحام سالي حافظ بنك لبنان المهجر

عملت المودعة سالي حافظ على اقتحام بنك لبنان المهجر لكي تأخذ وديعتها، من خلال تهديد بحرق نفسها وحرق الموظفين معها في حال عدم استلامها لوديعتها لإتمام معالجة شقيقتها، ومع العلم ان هنالك كانت مجموعة من المودعين التابعين لجمعية صرخة المودعين عملوا على اقتحام بنك بلوم بنك في صباح يوم الأربعاء بفرع السود يكو وتم احتجاز عدد كبير من الرهائن المختلفة .

فيديو اقتحام بنك لبنان المجهر

وضحت بعض المصادر الإخبارية فيديو لاقتحام بنك لبنان المهجر الذي تم من قبل المودعة سالي حافظ في لبنان العربية، واصبح اهتمام العديد من المواطنين في لبنان الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في رؤية فيديو اقتحام بنك لبنان المهجر، ويكون الفيديو الاقتحام على النحو الاتي:

وبهذه الطريقة تم توضيح كيفية الاقتحام التي تم لبنك لبنان المهجر من قبل سالي حافظ لكي يتم حصولها على وديعتها ومعالجة شقيقتها، وتم تداول هذه القضية على كافة مواقع التواصل الاجتماعي بجميع انحاء العالم العربي، وكان اهتمام العديد في التعرف على بالفيديو: مودعة بمصرف لبناني تحتجز رهائن وتهدد بحرق نفسها والموظفين.