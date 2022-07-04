بالفيديو.. نصائح مهمة لضيوف الرحمن لـ حج صحي وآمن

استضافتها الدكتورة أمل بقري، استشارية طب الأسرة بجامعة الملك سعود، وتقدم نصائح مهمة للحجاج من أجل حج صحي وآمن.

وقال البغري، في حديث لـ “القناة السعودية”، إنه يجب أن يكون لدى الحاج حقيبة إسعافات أولية تحتوي على حلويات. لتجنب نقص السكر في الدم، مع كمية كافية من الماء.

# صباح_السعودية | الدكتورة أمل باقري يجب أن يكون لكل حاج حقيبة إسعافات أولية وأن يتجنب الكافيين ويبقى حتى وقت متأخر من الحج. # سلام_آمن # قناة_السعودية pic.twitter.com/97gUJ6W10w

– قناة سعودية (saudiatv) 4 يوليو 2022

اشرب مشروبات باردة

وأضاف أن على الحاج أن يشرب المشروبات الباردة والمشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين كالشاي والقهوة وغيرها، وأن يتجنب السهر.

احرص على عدم الشعور بالعطش

وقال إنه من الضروري عدم المشي لمسافات طويلة مطالبين بالمكافأة، حتى لا يتعرض الجسم للضغط، واستخدام مظلة لحماية الجسم من أشعة الشمس وحمل مراوح صغيرة تعمل بالبطارية.

كما نصح الدكتورة أمل باجري بضرورة شرب الماء باستمرار وعدم الانتظار للشعور بالعطش، موضحا أن أحد أسباب الإصابة بالنوبات القلبية هو الشعور بالعطش.