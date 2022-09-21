بالفيديو: هيا الشعيبي تبكي على الهواء بسبب تعليقات المتابعين،الفنانة الكويتية هيا الشعيبي هي من أبرز الفنانين التي ظهرت في دول الخليج العربي فقد ظهرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي هي وتبكي أثناء خضوعها لجلسة التجميل وظهرت في بث مباشر عبر حسابها على تطبيق سنان شات حيث كانت تشرب فنجان القهوة وتشارك جمهورها المتابع من خلال التعليقات.

فيديو بكاء هيا الشعيبي الكويتية

زهرة هيا الشعيبي بمقطع فيديو وهي تخضع لعمليات التجميل على حساب سنان شاة وظهرت خلال الفيديو وهي تحتسي فنجان قهوة وتقرأ تعليقات متابعيها على منصة سنان شاة أثناء وضع المكياج على يد خبيره التجميل، وقد ظهرت الفنانة الكويتية بشكل واضح بما رأتهم من حب متابعيها من التعليقات حيث لشاهدت إلى جمهورها بجمالها وعبر عن حبهم لها والأمر الذي جعلها تبكي بسبب جمال التعليقات التي ظهرت على منصة سنان شاة من قبل متابعيها.

حقيقة بكاء الفنانة هيا الشعيبي

أثرت دموع الفنانة الكويتية هيا الشعيبي على جمهورها أثناء خروجها بث مباشر على منصة سنان شاة وظهرت وهي تشرب القهوة وكانت تقرأ تعليقات جمهورها وقد تأثرت من التعليقات وهذا ما جعلها تبكي على الهواء مباشرة وعلق جمهور الفنانة هيا الشعيبي بتعليقات محزنة لذلك بكت الفنانة هيا الشعيبي خلال بثها المباشر.

انتقاد هيا الشعيبي

أثناء خروج هيا الشعيبي على البث المباشر وقرأت تعليقات جمهورها هناك عددا كبيرا من المحبين للفنانة هيا الشعيبي في ما ذلك يوجد عدد من المنتقدين للفنانة مشيرين إلى أنها تمثل الدموع وأنها لا تبكي حقا ووجهه الاتهامات إلى إليها، فقال بعض متابعيها إن دموعا هيا الشعيبي كانت من الفرح وليس من الإساءة كما فهم البعض، وفهمها الجميع أن دموعا هيا الشعيبي كانت من الفرح والتعليقات الحلوة التي قرأتها من قبل متابعيها.

انتشر مقطع فيديو للفنانة هيا الشعيبي الكويتية وهي تبكي حيث تبين من خلال بكائها أنها كانت تقرأ تعليقات شعبيتها على منصة سنان شاة وانتقداها البعض أن ذلك البكاء كان بكاء مزيفا وقال البعض إنها كانت تبكي بسبب محبة جمهوره لها.