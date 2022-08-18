بالفيديو: وزيرة أمريكية سابقة تتهم بايدن بالتحرش، خلال الساعات الأخيرة الماضية تابع العديد من الأشخاص فيديو الوزيرة الأميركية السابقة التي اتهمت الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بأنه متحرش، حيث كشف وزير التربية والتعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية السابقة بيتسي ديفوس أنها قد تعرضت للتحرش الجنسي، من جو بادين في مواعيد سابقة، وقد فجرت هذه المفاجئة في أعقاب الحديث عن أن ترامب كذلكم أيضا، وقد اتهمت هذه الوزيرة أن بادين قد وضع رأسه على كتفها دون أن يستأذنها، وقد ظهرت للحديث عن هذا الأمر في فيديو.

وكان هذا الحديث خلال المؤتمر العملي الذي يقام في كل هام، حيث كان في الإجتماع الشتوي السابع والثمانين في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2019، أي قبل نحو ثلاثة سنوات من الأن، وقد تفاعل العديد من رواد السوشيال ميديا مع هذا الخبر ناقلينه نصا عن ما قالته الوزيرة الأميركية السابقة.

حيث كان نص الإتهام على الشكل الأتي: “لقد كان لدي لقاء واحد فقط مع جو بايدن، وكان ذلك قبل أن يقرر الترشح للرئاسة مرة أخرى. كنت على كرسي متحرك.. كنت وراء الكواليس بعد التحدث إليه.. اقترب مني، ووضع يديه على كتفي، وجبهته على جبهتي لعدة ثوان وتحدث معي”.

وقد قالت أيضا في هذا السياق ما يلي : “إذا كان بايدن قد فعل ذلك كطالب في حرم جامعي بموجب حكم المقترح، سأرفع ضده دعوى تحرش جنسي بموجب القانون التاسع بسبب سلوكه”.

بالفيديو: وزيرة أمريكية سابقة تتهم بايدن بالتحرش

بهذا نصل بكم إلى ختام مقالنا الخاص والذي كان بعنوان بالفيديو: وزيرة أمريكية سابقة تتهم بايدن بالتحرش، حيث عرضنا عليكم الفيديو.