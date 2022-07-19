بالفيديو ..وصول فيتوريا للقاهرة تمهيدًا لقيادة منتخب مصر

وصل المدرب البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الفريق المصري الأول، إلى القاهرة، استعدادًا لتدريب الفراعنة في الفترة المقبلة.

وصول فيتوريا إلى القاهرة

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري، عبر موقع “تويتر”، مقطع فيديو لوصول روي فيتوريا وحضوره إلى مقر الجبالية، الثلاثاء.

🔴🎥 روي فيتوريا مدرب المنتخب المصري يصل القاهرة لقيادة الفراعنة

وصول روي فيكتوريا 🇪🇬#EFA pic.twitter.com/NIQoTDat1r

– EFA.eg (EFA) 19 يوليو 2022

روي فيتوريا مدرب المنتخب المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، قبل أسبوع، عن تعاقده مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا لتدريب المنتخب المصري لكرة القدم.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن توقيعه رسميًا مع روي فيتوريا، بعقد يصل إلى 4 سنوات.

وكتب الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على فيسبوك توصل روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري لاتفاق نهائي مع البرتغالي روي فيتوريا لقيادة المنتخب المصري للأربع سنوات القادمة. “

وتولى فيتوريا الإدارة الفنية للمنتخب خلفًا لإيهاب جلال، بعد أن شكره الاتحاد المصري لكرة القدم على الوقت الذي قضاها.

قاد إيهاب جلال الفراعنة في مباراتي غينيا وإثيوبيا، حيث فاز بالمباراة الأولى وخسر الثاني.