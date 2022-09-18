بالفيديو: وفاة زوجة الفنان خالد زكي وتشييع جثمانها ظهر اليوم، في الأوقات الأخيرة تداولت وسائل الاعلام المصرية خبر وفاة زوجة الممثل الكبير خالد زكي وهذا واحد من الاخبار التي عملت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، كونه واحد من الاخبار الصادمة للعديد من الأشخاص، واصبح اهتمام العديد من الناشطون على منصات السوشيال ميديا في معرفة والمشاهدة بالفيديو: وفاة زوجة الفنان خالد زكي وتشييع جثمانها ظهر اليوم.

من هو خالد زكي ويكيبيديا

خالد زكي واحد من الشخصيات الفنية الكبيرة البارزة في الجمهورية العربية المصرية مما حقق شهرة واسعة في مجاله الفني وحصل على العديد من الجوائز الفنية، واصبح من الفنانين التي تتداول أسمائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وولد خالد زكي في اليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام 1950 ميلادي وعمل في مجاله الفني منذ طفولته واصبح يمتلك قاعدة جماهرية كبيرة بمختلف الجنسيات العربية.

الاعمال الفنية خالد زكي

عمل خالد زكي على تقديم مجموعة كبيرة من الاعمال الفنية التي من خلالها حقق الشهرة العالمية على مستوى العالم العربي، لذا اصبح اهتمام الكثير في معرفة الاعمال الفنية التي من خلالها حقق الشهرة العالمية، وتكون هذه الاعمال كالاتي:

مسلسل قوت القلوب.

أنا شهيرة وأنا الخائن.

القيصر.

صاحب السعادة.

الشهد والدموع.

مسلسل رياح الغدر.

أحلام عادية.

السفارة في العمارة.

مشوار امرأة.

فيلم القضية رقم 1.

حبيبي أصغر مني.

الشاهد الأخرس.

فيديو تشييع جثمان زوجة خالد زكي

كما نعلم ان بالأوقات الأخيرة تداولت وسائل الاعلام المصرية خبر وفاة زوجة الفنان خالد زكي، واصبح من اكثر الخبار المتداولة بصورة كبيرة بمختلف منصات السوشيال ميديا، ولكن يهتم البعض في مشاهدة فيديو تشييع جثمان زوجة خالد زكي ظهر هذا اليوم، ولكن لحتى هذه اللحظة لم يتم تصوير فيديو تشييع جثمان زوجة خالد زكي.

وبهذه الطريقة نكون وضحنا اليكم كافة المعلومات والتفاصيل حول خبر وفاة زوجة الفنان المصري الكبير خالد زكي، واصبح واحد من اكثر الاخبار المتداولة بين العديد من الأشخاص الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ويرغبون في مشاهدة وبالفيديو: وفاة زوجة الفنان خالد زكي وتشييع جثمانها ظهر اليوم.