بالفيديو.. 6 خطوات لنقل جميع محادثات الواتساب من رقمك القديم للجديد

حدد الخبير الفني عبد الرحمن الهادي طريقة وخطوات نقل جميع محادثات واتساب من رقمك القديم إلى رقمك الجديد بدون برامج وجهاز كمبيوتر بأسهل وأسرع طريقة ممكنة.

خطوات نقل المحادثات

وأوضح عبد الرحمن، في مقطع فيديو نشره على حسابه على تويتر، أن خطوات نقل محادثات واتس آب من رقم قديم إلى آخر تتم بسهولة من خلال الخطوات التالية.

– الدخول إلى التكوين

– تسجيل الدخول إلى الحساب

– اضغط لتغيير الرقم

– اضغط على التالي

ضع الرقم القديم في الأعلى والرقم الجديد في الأسفل

ثم انقر فوق الزر التالي على اليسار، حتى تتم عملية النقل

نقل البيانات بسهولة

وتابع عبد الرحمن الهادي أنه من خلال هذه الخطوات تتم عملية نقل البيانات بكل سهولة وبدون أي برنامج، وسيتم إرسال رسالة تلقائيًا من البرنامج إلى جميع الأصدقاء تفيد بتغيير رقمهم في الواتساب. إلى رقم جديد.