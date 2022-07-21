بالكوكولا غيري شعرك وشعر بنتك 180 درجة أقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن فِيْ نصف ساعة

أصبحت مشكلة الشعر الجاف والمجعد مشكلة بالنسبة للعديد من الفتيات والنساء فِيْ الوقت الحاضر حيث يصعب التخلص من الشعر الجاف والخشن لأنه يفتقر إلى الكثير من الزيوت التي من المفترض أن تكون موجودة فِيْ فروة الرأس، لذلك تلجأ بعض النساء إلى الشراء. منتجات لتنعيم الشعر وفرده، والتي لها أسعار مرتفعة للغاية، حيث أن بعض هذه المنتجات يمكن أن تكون ضارة بالشعر، وتتسبب فِيْ تلف الشعر بسبب احتوائها على مواد كيميائية، أو تعرض بعض الفتيات شعرهن للحرارة باستمرار. أدوات على الشعر، والتي تدمر بصيلات الشعر تمامًا، ولهذا نشرح فِيْ هذا المقال كيفِيْة تحضير الكيراتين فِيْ المنزل بأقل عدد من المكونات.

مكونات Coca-Cola Keratin لفرد الشعر الكثيف

لا تعرف الكثير من النساء أنه بمساعدة Coca-Cola يمكننا صنع كيراتين الشعر الذي يتخلص تمامًا من الشعر الخشن والمتجعد ويمنحك نتائج فعالة من المرة الأولى بأقل كَمْية من المكونات، ولهذا نوضح لك المكونات تحتاج تحضير هذا الكيراتين فِيْ المنزل.

كوب كبير من الكوكا كولا.

ليمون

كوب كبير من ماء الورد.

يشار إلى علبة كريم للشعر الجاف والخشن.

طريقة تحضير كيراتين كوكاكولا للشعر الكثيف والجاف فِيْ المنزل

بعد أن التقيت بك فِيْ السطور السابقة حول أهم المكونات التي نحتاجها لتحضير هذا الكيراتين فِيْ المنزل، نشرح لك كيفِيْة تحضير هذا الكيراتين الذي يعطيك نفس نتائج الكيراتين المستخدم فِيْ التجميل والشعر. مراكز الرعاية، وإليك خطوات التحضير الموضحة أدناه.