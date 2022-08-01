بالكوكولا غيري شعرك 180 درجة أقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن خلال ساعتين

تلجأ معظم النساء إلى التخلص من الشعر الخشن والمجعد لفرد هذا الشعر بأدوات الحرارة مثل مملس الشعر مما يؤدي إلى تلفه وتساقطه، وبعض النساء يستخدمن الكيراتين والبروتين لتنعيم الشعر وفرده فِيْ مراكز التجميل والصالونات. ولكن تم تحويله إلى كيراتين وبروتين داخل مراكز العناية بالشعر بتكلفة عالية جدًا. يمكن لمعظم النساء والسيدات تحمل تكلفة ذلك، لكن العديد من النساء لا يعرفن أن استخدام كوب من الكوكا كولا الذي نشربه يوميًا يمكن أن نحصل على شعر أملس ومستقيم بأقل التكاليف والمكونات، وفِيْ هذه المقالة سنوضح لك كيفِيْة ذلك تحضير فرد الشعر باستخدام Coca-Cola.

مكونات لتحضير وصفة لفرد وتنعيم الشعر باستخدام Coca-Cola

تتساءل الكثير من النساء عن أفضل الطرق التي يمكنك من خلالها تنعيم شعرك وفرده بأبسط وأقل المكونات مع الاستمرار فِيْ إعطائك نتائج فعالة ومضمونة فِيْ المرة الأولى، ويتم شرح هذه المكونات أدناه.

كوب كبير نشاء.

كأس كوكاكولا كبير.

كوب كبير من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون الأصلي.

طريقة تحضير وصفة كوكاكولا لتنعيم وتنعيم الشعر

بعد أن أوضحنا لك فِيْ السطور السابقة المكونات التي نحتاجها فِيْ وصفتنا والتي لا تتطلب أي تكلفة على الإطلاق، سنبين لك كيفِيْة تحضير الوصفة بطريقة سهلة وبسيطة بأقل كَمْية من المكونات.

نحضر أولاً وعاء للخلط، ثم نضيف كوبًا من الكوكاكولا، ونضع كوبًا من الزبادي، ثم كوب نشاء وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون الأصلي.

يقلب كل هذه المكونات جيدًا حتى تمتزج تمامًا ويتجانس الخليط تمامًا.

طريقة استعمال الوصفة على الشعر.

نتابع معكَمْ خطوات استخدام هذه الوصفة فِيْ الشعر والتي تعطي مفعول الكيراتين والبروتين المصنوع فِيْ صالونات التجميل بأقل المكونات والتكاليف، وهنا نعرض لكَمْ طريقة الاستخدام على النحو التالي