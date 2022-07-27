بالكوكولا غيري شعرك 180 درجة أقوي كيراتين طبيعي للشعر الخشن والمجعد فِيْ نصف ساعة

Coca-Cola Keratin لفرد الشعر الخشن والمجعد فِيْ غضون ساعتين سيصبح حريريًا، وقد تلجأ بعض النساء والفتيات إلى استخدام الطرق التقليدية لفرد الشعر الخشن مثل المكواة ومجففات الشعر، بالإضافة إلى عمل البروتين والكيراتين الذي يؤدي إلى تلفه. وتساقط الشعر بمرور الوقت، وأيضاً يسبب العديد من المشاكل الأخرى، فبدلاً من حَلْ مشكلة الشعر الخشن وجعله ناعمًا، تصبح المشكلة أكثر حدة، لذلك لجأ البعض إلى استخدام وصفات طبيعية تعمل على تنعيم الشعر وحمايته. دعها تنكسر وتسقط. .

تمليس الكيراتين من Coca-Cola للشعر الكثيف والمتطاير فِيْ غضون ساعتين، سيصبح ناعمًا كالحرير

يعتقد الكثير من الناس أن كوكاكولا لها الكثير من الأضرار التي تلحق بصحة الجسم، ولكن هل تؤثر على الشعر والجسم أيضًا

أظهرت العديد من الدراسات الحديثة فاعلية استخدام الكوكاكولا على الشعر وقدرته على فرد الشعر الخشن والمجعد فِيْ وقت قصير جدًا مقارنة بالطرق الطبيعية الأخرى، وفِيْما يلي نستعرض أهم مكونات هذه الوصفة للشعر ؛

كأس كوكاكولا كبير.

كوب ماء ورد.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

كريم الشعر.

غطاء الشعر

طريقة تحضير

ضعي كوبًا من الكوكاكولا فِيْ وعاء، ثم اسكبي كوبًا من ماء الورد مع التقليب جيدًا.

ضعي عصير الليمون وكريم الشعر فِيْ الخليط.

بعد خلط المكونات جيدًا، قم بإعداد مشط للشعر.

بعد خلط المكونات جيدًا، قم بإعداد مشط للشعر. نقوم بتمشيط الشعر ونقسمه إلى نصفِيْن.

ضعي الخليط على الشعر وقم بتغطيته بغطاء رأس.

اتركي الشعر لمدة ساعتين تقريبًا.

اغسلي الشعر بالماء الفاتر والشامبو والبلسم المناسبين للشعر.

يجب تكرار هذه الوصفة مرة واحدة فِيْ الأسبوع للحصول على شعر ناعم كالحرير.

أهمية Coca-Cola فِيْ فرد الشعر الكثيف

يحتوي Coca-Cola على العديد من الفوائد للشعر حيث أنه يعالج العديد من مشاكل الشعر بما فِيْ ذلك تساقط الشعر وتقصفه، وفِيْما يلي سنذكر أهميته لفرد الشعر ؛

يساعد على تغذية الشعر من الجذور.

يعطي لمعاناً وبريق للشعر.

يعمل على تغذية بصيلات الشعر من الجذور.

يعالج التهابات الشعر القوية، وكذلك مشاكل تساقط الشعر وتقصفه.

يعمل كبديل للكيراتين والبروتين ولا يسبب أي ضرر.

كَمْا ذكرنا فِيْ المقال، تعمل Coca-Cola Keratin على فرد الشعر الخشن والمجعد. لدى العديد من الفتيات شعور خشن ومتجعد. يمكن إزالة الخشونة والتجاعيد باستخدام Coca-Cola Keratin. يتكون من مكونات طبيعية موجودة فِيْ كل منزل غير ضارة بالشعر واقتصادية، تنعم من أول استخدام مع Coca-Cola Keratin