بالمقادير المظبوطة طريقة عمل بسكويت نواعم فِيْ البيت بكل أسراره وبطعم يذوب فِيْ الفم

ملفات تعريف الارتباط الطرية اللذيذة التي سنقدمها لكَمْ فِيْ هذا المقال بكَمْيات مضبوطة تجعل قوامها هشاً وتذوب بسرعة فِيْ الفم بطعم لذيذ لا يقاوم ونكهة ورائحة طيبة، وتحتوي على بيض وسكر ودقيق وحَلْيب وفانيليا، إلى ذلك يمكنك عمل أحَلْى وأجمل ملفات تعريف الارتباط الطرية بطريقة سهلة وسريعة للتحضير، وتوفِيْر الكثير من الميزانية فِيْ المنزل، تعد ملفات تعريف الارتباط من ألذ الأشياء التي يتناولها الكثير من الناس وخاصة الأطفال الذين يقبلونها على الإفطار مع كوب شاي أو كوب حَلْيب، ويمكن تناول البسكويت فِيْ أي وقت، ويفضل الأطفال تناول البسكويت فِيْ غداءهم المدرسي، لذلك لا داعي لشراء بسكويت طري من محَلْات الحَلْوى والمخابز.

مكونات ملفات تعريف الارتباط الناعمة

خمس بيضات

كوب كبير من السكر

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض كوب كبير من الحَلْيب

ثلاث ملاعق كبيرة من الفانيليا السائلة أو الفانيليا المجففة

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير البرتقال

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من النشادر.

نصف كوب زبدة كبيرة

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كيفِيْة عمل ملفات تعريف الارتباط الناعمة