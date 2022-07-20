بالمقادير المظبوطة طريقة عمل بسكويت نواعم فِيْ البيت بكل أسراره وبطعم يذوب فِيْ الفم

ملفات تعريف الارتباط الطرية اللذيذة التي سنقدمها لكَمْ فِيْ هذا المقال بكَمْيات مضبوطة تجعل قوامها هشاً وتذوب بسرعة فِيْ الفم بطعم لذيذ لا يقاوم ونكهة ورائحة طيبة، وتحتوي على بيض وسكر ودقيق وحَلْيب وفانيليا، إلى ذلك يمكنك عمل أحَلْى وأجمل ملفات تعريف الارتباط الطرية بطريقة سهلة وسريعة للتحضير، وتوفِيْر الكثير من الميزانية فِيْ المنزل، تعد ملفات تعريف الارتباط من ألذ الأشياء التي يتناولها الكثير من الناس وخاصة الأطفال الذين يقبلونها على الإفطار مع كوب شاي أو كوب حَلْيب، ويمكن تناول البسكويت فِيْ أي وقت، ويفضل الأطفال تناول البسكويت فِيْ غداءهم المدرسي، لذلك لا داعي لشراء بسكويت طري من محَلْات الحَلْوى والمخابز.
مكونات ملفات تعريف الارتباط الناعمة
- خمس بيضات
- كوب كبير من السكر
- كوبان كبيران من الدقيق الأبيض كوب كبير من الحَلْيب
- ثلاث ملاعق كبيرة من الفانيليا السائلة أو الفانيليا المجففة
- ثلاث ملاعق كبيرة من عصير البرتقال
- ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون
- ملعقة صغيرة من النشادر.
- نصف كوب زبدة كبيرة
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
كيفِيْة عمل ملفات تعريف الارتباط الناعمة
- فِيْ البداية نقوم بإعداد وعاء، ثم نضع البيض وعصير الليمون وعصير البرتقال والفانيليا السائلة أو الفانيليا المجففة والسكر، ثم نخفق بالخلاط الكهربائي حتى نحصل على قوام كريمي.
- ثم نضيف الحَلْيب والزبدة أثناء الخفق، ثم نضيف الطحين والبيكنج باودر والأمونيا تدريجيًا، ثم نعجن باليد حتى تمتزج جميع المكونات معًا وتصبح عجينة ناعمة ومتماسكة.
- بعد ذلك نبدأ عملية التقطيع بتحضير آلة بسكويت أو قمع مناسب، ثم نقوم بتشكيل العجينة على شكل أصابع مكدسة على صينية مدهُونة بالقليل من الزيت، ثم نضعها فِيْ الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها لمدة عشر دقائق حتى يحمر.
- بعد نضجها نخرجها من الفرن ونتركها ترتاح حتى تبرد، ثم نقدم البسكويت الطري فِيْ المصدر ونقدمها بأفضل شكل ونكهة ورائحة بهذه الوصفة الرائعة، وألف صحة من أجل أنت وأقاربك.