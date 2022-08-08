بالمواعيد.. تعرف على مباريات الهلال الودية

أعلن نادي الهلال بقيادة فهد بن نافل، مساء اليوم الاثنين، مواعيد إقامة ثلاث مباريات ودية، فِيْ إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.

ينظم فريق الهلال لكرة القدم الأول معسكرا تدريبيا فِيْ إنجلترا وتحديدا فِيْ برمنغهام، حيث يلعب المتصدر أربع مباريات ودية قبل بداية الموسم الجديد، اثنتان فِيْ الخارج واثنتان بعد العودة إلَّى الرياض.

التقى فريق الهلال، أمس الأحد، فِيْ تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، منافسه الإسباني المرية، فِيْ مباراة ودية أقيمت بين الاثنين، فِيْ مدينة برمنغهام البريطانية، برعاية معالي وزير الخارجية. وانتهى تركي آل الشيخ بفوز الزعيم بهدفِيْن لواحد.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال، عبر موقع التدوين المصغر تويتر، اليوم الاثنين صورة تظهر المباريات الودية المرتقبة للزعيم فِيْ المَوعِد المحدد.

وكشف الهلال أن الفريق سيلعب مباراة ودية أمام نوتنغهام فورست يوم 12 أغسطس الجاري، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

تقرر أن يخوض فريق الهلال الأول لكرة القدم مباراتين وديتين بعد عودته إلَّى الرياض من ملعب برمنغهام، ضد نادي الشعلة يوم الثلاثاء 16 أغسطس، وضد نادي الباطن يوم 19 أغسطس فِيْ نادي الهلال. الملعب بمقره بالعاصمة الرياض.