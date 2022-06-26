بالمواعيد.. منتخب السعودية يستعد لكأس العالم بمواجهات نارية

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم 5 مباريات ودية، استعدادًا لكأس العالم 2022 في قطر.

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن دخول المنتخب السعودي لكرة القدم 5 مباريات ودية قبيل مونديال قطر 2022.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب السعودي الإكوادور في 23 سبتمبر، ويواجه منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في 27 سبتمبر.

وسيواجه المنتخب السعودي لكرة القدم أيسلندا في 6 نوفمبر، بينما يواجه الأخضر بنما في 10 نوفمبر.

سيواجه منتخب السعودية لكرة القدم منتخب كرواتيا في 16 نوفمبر.

منتخب المملكة العربية السعودية لكرة القدم، في المونديال، موجود في المجموعة الثالثة التي تضم الأرجنتين والمكسيك وبولندا.