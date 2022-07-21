بالنشا وزيت الزيتون اقوى كرياتين للشعر الخشن و فردة كالحرير والقضاء على القشرة نهائياً من اول استخدام بدون اى مواد كيميائية او ضرر

كريم الشعر بالنشا وزيت الزيتون، الوصفات التي يتم استخدامها للشعر كثيرة ويصعب تحديد الوصفة الصحيحة التي ستعطي نتيجة فعالة مباشرة بعد الاستخدام، لذلك سوف نقترح عليك إحدى الوصفات لأهم الشعر وهِيْ وصفة كريمة النشا وزيت الزيتون، وسنشرح لك أهم المكونات التي ستحتاجها عند تحضير الوصفة، وسنوضح لك طريقة التحضير وكيفِيْة استخدام هذه الوصفة.

مكونات وصفة كريم الشعر بالنشا وزيت الزيتون

تتساءل الكثير من الفتيات والنساء عن وصفات الشعر، حيث أن واحدة من أكبر مشاكل النساء بوجه عام هِيْ مشاكل الشعر المختلفة، ولهذا نقدم لك وصفة لكريم النشا وزيت الزيتون كأفضل وصفة يمكن استخدامها للشعر. ما عليك سوى تحضير جميع المكونات التي تم تحضير الوصفة من أجلها والبدء فِيْ استخدامها، والمكونات هِيْ كالتالي

2 ملاعق كبيرة نشا.

4 ملاعق كبيرة من الزبادي.

6 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

2 ملاعق كبيرة من العسل.

2 ملاعق كبيرة من زيت السمسم.

2 ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

طريقة تحضير وصفة كريم النشا وزيت الزيتون

هذه الوصفة من أسهل الوصفة استخداما لشعرك، لكننا سنعرض لك خطوات التحضير حتى تحضريها بالطريقة الصحيحة، وقبل أن نبدأ فِيْ عرض الخطوات يجب أن نشير إلى أهمية اتباع كل ما يلي خطوات. خطوات وتطبيقها بشكل صحيح للحصول على نتيجة جيدة فِيْ وقت قصير، فِيْ النقاط التالية