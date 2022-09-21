بانه عليان بدأت من غرفة نومي.. ولهذا السبب أشارك تفاصيل حياتي اليومية

بدأت شهرة المؤثرة الأردنية كعليان مع بداية انتشار جائحة كورونا، حيث شاركت يومياتها مع متابعيها والمواقف المضحكة التي تعرضت لها خلال الحجر الصحي، وازدادت شهرتها فِيْما بعد بسبب عفويتها وقربها. لأتباعه.

اشتهرت بانيه عليان بموهبتها فِيْ تطبيق المكياج السينمائي بالإضافة إلَّى مقاطع الفِيْديو التعليمية حول كَيْفَِيْة وضع المكياج.

وقال فِيْ حديث لـ Fuchsia، إن سبب شهرته هُو اختلاف محتواه عَنّْ باقي المؤثرين فِيْ المنطقة، وهُو ما يسمى بالماكياج السينمائي، بالإضافة إلَّى العلاقة العفوية التي يربطها بها. أتباعه.

وأوضح أن من أصعب القرارات التي اتخذها فِيْ حياته كان ترك وظيفته لفتح مشروعه الخاص، خاصة وأن كل من حوله عارض الفكرة، لكن حبه لعمله طغى على خوفه وتردده.

وعَنّْ سبب مشاركة بانه تفاصيل يومه وحياته الخاصة مع متابعيه على إنستجرام، قال إن متابعيه أصبحوا من أقرب أصدقائه ولهذا يحب المشاركة فِيْ كل شيء.

وأكدت أن أبرز التحديات التي واجهتها عَنّْد افتتاح مشروعها الخاص كانت تحمل مسؤولية موظفِيْها الذين وضعوا كل ثقتهم فِيْها.

وقال إن Instagram كتطبيق لم يكن سبب شهرته بقدر جهُوده فِيْ العمل وإنتاج ونشر مقاطع الفِيْديو الخاصة به، مشيرًا إلَّى أن هذا من أسرار نجاحه.

سلطت السيدة بانه عليان الضوء على أهمية الحصول على شهادة جامعية والجمع بين شغف الشخص وتخصصه التعليمي.

فِيْ النهاية، شجعت بانه الشابات اللاتي يرغبن فِيْ بدء مشروع خاص بهن ولكن لم يكن لديهن ما يكفِيْ من المال، قائلة إنها بدأت العمل من غرفة نومها الخاصة وطلبت منهن عدم ترك شغفهن يعيق طريقهن، حتى لو كان كذلك. أشياء بسيطة.