بانون يسجل أول أهدافه مع قطر القطري في شباك المرخية “فيديو”

نجح المغربي الدولي بدر بانون، مدافع الأهلي السابق ومدافع قطر الحالي، في قطع الشريط على أهدافه لفريقه الجديد في المباراة الحالية ضد المرخية في منافسات دوري نجوم QNB.

ظهر بانون في التشكيلة الأساسية للمنتخب القطري لمباراة اليوم ضد المرخية، وهي أول ظهور له في الدوري القطري، بعد انتقاله إلى نادي قطر من الأهلي المصري.

جاء هدف بدر بانون في شباك المرخية من ركلة جزاء في الدقيقة 45 من مباراتهم الحالية في مسابقة دوري نجوم قطر.

وقع بدر بانون مع نادي قطر بعد إنهاء عقده مع النادي الأهلي بناءً على طلب اللاعب، بعد عدة سنوات داخل القلعة الحمراء، فاز خلالها ببعض البطولات، منها دوري أبطال إفريقيا والسوبر الأفريقي.

وقع النادي القطري بدر بنون ضمن مجموعة من الصفقات القوية للمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

🎥 | الهدف الأول لبدر بانون في شباك المرخية.# قطر_كينغ 💛🖤 pic.twitter.com/SrXNGPog4g

– نادي قطر | نادي قطر الرياضي (QatarSportClub) 9 أغسطس 2022