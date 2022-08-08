بانيجا يفاجيء الجماهِيْر بتدريب الشباب وتقديم دعم مالي ضخم لليوث

أدلى إيفر بانيجا، مهندس فريق الشباب الأول لكرة القدم، بتصريحات شرسة حول مستقبله مع الليث ورأيه ضد المنتخب الأخضر السعودي فِيْ المنتخب الأرجنتيني فِيْ مونديال قطر 2022.

وقال بانيجا فِيْ تصريحات للمركز الإعلامي لفريق الشباب حول تركيز الفريق “التركيز مريح للغاية، خاصة بعد أن أتى المدرب لمنحه فرصة التعرف على قدرات اللاعبين، للاستفادة من أسلوب لعبهم”. . العمل، وبمرور الوقت سيتطور الفريق ويتنافس على جميع البطولات القادمة، وآمل أن أحقق بطولة. مع النادي سأقاتل حتى آخر لحظة “.

وتابع إيفر بانيجا “بعد التوقيع مع الشباب بدأت فِيْ متابعة الدوري السعودي. فوجئت بالمستوى المتميز للدوري وشهدت تنافسيته العالية وهُو أفضل دوري فِيْ آسيا”.

وأضاف النجم الشاب “لقد تحسن اللاعبون السعوديون وتطوروا كثيرًا ويؤدون أداءً جيدًا للغاية، كَمْا يتضح من تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم.

وأضاف الأرجنتيني “لقد لعبت فِيْ أندية كبيرة فِيْ أوروبا، لكن بصراحة هنا فِيْ السعودية أعطوا بانيجا قيمة وتم توفِيْر كل وسائل الراحة من أول يوم لي فِيْ السعودية”.

أجاب بانيجا على سؤال “هل لديك ميل لأن تكون مدرب الشباب فِيْ المستقبل” “عقدي مع النادي لا يزال ساري المفعول. أنا أستمتع باللعب ولا أريد ترك النادي إلا بتأثير كبير. وبصمة كبيرة “.

فجر صانع ألعاب الليث مفاجأة وقال “لقد تنازلت عَنّْ 500 ألف يورو لدعم نادي الشباب، كان النادي يمر بظروف وأرى ذلك كالمعتاد، وعليكَمْ المساعدة فِيْ تطوير النادي للأفضل. تريد إنشاء صورة جيدة وأن تكون قدوة للاعبين المستقبليين لفعل الشيء نفسه وإدراك أن الشباب رائعون ورائعون دائمًا.