باهر النويهِيْ يكشف تفاصيل صورته مع نيرة أشرف

كشف الفنان باهر النويحي تفاصيل الصورة التي ظهرت فِيْها مع الطالبة نيرة أشرف التي قُتلت بالسكين على يد زميلتها أمام جامعة المنصورة، وأصبحت قضيتها جريمة رأي عام أخذت عبر وسائل التواصل الاجتماعي. مواقع التواصل خلال الفترة الماضية.

وانتشر رواد “ السوشيال ميديا ​​” على نطاق واسع صورة تظهر فِيْها نيرة أشرف مع عدد من النجوم الشباب منهم ديانا هشام والنويحي، اللذان أطلقوا مقطع فِيْديو عبر حسابهم على إنستجرام. تفاصيل تلك الصورة.

قال الممثل المصري الشاب فِيْ الفِيْديو إنه يعرف نيرة أشرف من خلال أصدقائه وأشار إلَّى أنهم التقوا وتحدثوا مرات عديدة، لكن “الحديث كان حول الموضوع وأثناء تعريفِيْ بنيرة فهِيْ شخص طيب جدا ومحترمة جدا. . ” شخصًا، ولم أر أبدًا حاجة ماسة إليه.

وأكد النويحي أن الراحلة لم تتحدث معه إطلاقا عَنّْ رغبتها فِيْ دخول مجتمع الفن، مشيرا إلَّى أن الصورة التي تم تداولها هِيْ “صورة جماعية وفِيْ مكان عام، والصورة لم تشهد أي شيء محرج أو محرج. مستهجن “. ، والصورة مثل أي صورة تم التقاطها لمجموعة من الأصدقاء “.

وكان النويحي قد أبدى فِيْ وقت سابق انزعاجه من ربط اسمه بمقتل نيرة أشرف الذي هز الشوارع المصرية، مؤكدًا أن النبأ الذي يربط اسمه بالجريمة “المروعة” كَمْا وصفها لا أساس له من الصحة ويهدف إلَّى قيادة الجناة. اتجاه.

وأشار إلَّى أن ما دفعه لنشر هذا الفِيْديو التوضيحي هُو عدد التعليقات بمعلومات غير صحيحة والتي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول علاقته بالطالب المقتول، خاصة أولئك الذين استخدموا صورهم معًا، مما دفعه إلَّى حذفها أيضًا.

واستنكرت الفنانة الشابة ديانا هشام تداول تلك الصورة بين الجمهُور على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم” إنها لا تعرف نيرة أشرف بشكل عام، بالإضافة إلَّى عدم معرفتها بمصدر تلك الصورة. تاريخ ومناسبة القبض عليه.

وأوضحت ديانا أنها لا تريد الحديث عَنّْ نيرة أشرف إطلاقا بعد مقتلها، والتعمق فِيْ سيرتها الذاتية، خاصة أن وفاتها أحدثت ضجة كبيرة لدى الجمهُور، مشيرة إلَّى أنها تفضل عدم الحديث عَنّْها حتى يتسنى للجميع. يتوقف ويهدأ إيقاع الأزمة.

منذ حوالي أسبوعين، حكَمْت محكَمْة جنايات المنصورة بالإعدام على الطالب محمد عادل، المدان بقتل زميلته نيرة أشرف، بعد أن صادق مفتي مصر على حكَمْ الإعدام.