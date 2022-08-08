باهِيْ هاني منة فضالي بقالها 4 سنين 48 كيلو.. وبيومي فؤاد لا يطبق النصائح

شاركت الدكتورة بهِيْ هاني أخصائية التغذية والمتخصصة فِيْ علاج السمنة والنحافة كعضو لجنة تحكيم فِيْ مسابقة ملكة جمال مصر والتي تنقسم إلَّى مسابقتين مختلفتين، الأولى هِيْ مسابقة Miss Eco Teen Egypt والتي تتكون من حيث تقدم الفتيات فساتين مصنوعة من مواد صديقة للبيئة كجزء من حملة إعادة التدوير.

أما المسابقة الثانية فهِيْ Miss Elegant Egypt وهِيْ عرض أزياء لشخصيات من تاريخ الموضة والأفلام والرسوم المتحركة فِيْ فساتينهم.

وقال الدكتور باهِيْ إن أكثر ما يولى إليه هُو وزن المتسابقة وطولها وثقتها بنفسها، بالإضافة إلَّى العامل الجمالي أو المظهر الخارجي وطريقة المشي، فكل هذه الأمور مهمة لكل السيدات. فقط المتسابقون.

وفِيْ حديثه عَنّْ العادات السيئة التي تسبب زيادة الوزن، أوضح أنه من الممكن تناول أطعمة صحية فِيْ وقت متأخر من الليل، لأن ذلك لا يؤثر على زيادة الوزن، وأشار إلَّى أنه من الخطأ أيضًا أن يتبع الشخص نظامًا غذائيًا معينًا دون الرجوع. لأخصائي تغذية.

ومن المشاهِيْر الذين تبعوه وحققوا إنجازات كبيرة فِيْ إنقاص الوزن وتثبيته ريم البارودي ومنة فضالي وطوني ماهر ومحمد علي رزق وأيتن عامر ووفاء عامر.

وفِيْ حديثه عَنّْ الفنانين الذين لم يلتزموا بالرجيم، قال “بيومي فؤاد وهذا بسبب نظام عملهم وقلة البرمجة يجعل الالتزام صعبًا”.