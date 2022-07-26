أثار اسم باولينيو جدلا كبيرا فِيْ الشارع الرياضي السعودي، الثلاثاء، بعد انضمامه إلَّى صفوف فريق كرة القدم الأول لنادي الفِيْحاء، بحسب آخر البيانات الصحفِيْة.

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تمكن الفريق الكروي الأول لنادي الفِيْحاء من تقديم موسم تاريخي فِيْ 2022-2022، بعد فوزه بكأس خادم الحرمين الشريفِيْن على حساب الهلال، والتي تأهلت لدوري أبطال آسيا، بالإضافة إلَّى كأس السوبر العربي.

باولينيو يثير الجدل فِيْ الشارع السعودي … وينتقل للفِيْحاء!

تسبب اسم “باولينيو” فِيْ جدل كبير فِيْ الشارع الرياضي السعودي، اليوم الثلاثاء، نوضحه فِيْ “سعودي سبورت”، فِيْ السطور التالية.

وأشار حساب “عاجل” التابع لصحيفة الرياضية، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلَّى أن البرازيلي الشهِيْر باولينيو، الذي سبق أن مثل الأهلي فِيْ موسم 2022-2022، اتفق مع الفِيْحاء على ارتداء أول كرة قدم. جيرسي فِيْ صيف عام 2022..

وأثارت تغريدة “الرياضة” استغراب الكثير من المجتمع الرياضي السعودي، خاصة أن باولينيو كان قد “هرب” سابقًا من الأهلي، بعد 59 يومًا فقط.

وعلق الإعلامي عَنّْاد الرشيد، عبر حسابه الرسمي على تويتر، على توقيع باولينيو للفِيْحاء، حيث أشار إلَّى أن اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا يعاني من “تمزق فِيْ الرباط الصليبي”، حيث يحتاج إلَّى 6 لاعبين إضافِيْين. قبل أشهر من لعب كرة القدم مرة أخرى، يبدو الأمر مستحيلًا.

وكان راتب باولينيو مع الأهلي يبلغ نحو 12 مليون ريال سعودي سنويا، وهُو ما لا يستطيع الفِيْحاء تحمله من الناحية المالية.

وعلى وجه التحديد، صححت “الرياضة” الأمر مرة أخرى، مشيرة إلَّى أن باولينيو الذي وافق على الذهاب إلَّى الفِيْحاء، هُو البرازيلي الآخر، نجم الشباب، الذي انتهى إقراضه مع ليوث العاصمة الرياض، فِيْ يونيو 2022.

انتقل باولينيو، 25 عامًا، إلَّى الشباب لمدة موسم على سبيل الإعارة من بوافِيْستا، البرتغال.