باولينيو يستغل هبوط الأهلي.. ويكشف “سرا خطيرا” عَنّْ فسخ عقده

بعد السقوط الرسمي للنادي الأهلي كسر النجم البرازيلي الدولي باولينيو صمته ؛ للكشف عَنّْ سر “إنهاء” تعاقده مع فريق كرة القدم الأول، مطلع موسم 2022-2022.

وانضم باولينيو، الذي سبق له اللعب مع برشلونة، إلَّى فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم فِيْ صيف 2022 قبل أن ينهِيْ عقده بعد شهرين فقط من انضمامه إلَّى قلعة الراقي.

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وكانت هناك أنباء فِيْ ذلك الوقت عَنّْ رغبة النجم البرازيلي فِيْ العودة لبلاده ؛ بسبب الظروف العائلية، يجب أن يكون مع أسرته.

* تصريحات باولينيو المثيرة للجدل ..

وفِيْ هذا السياق، نقلت الإعلامي الرياضي عَنّْاد الرشيد، عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”، تصريحات مثيرة للجدل لبولينيو حول فسخ عقده مع الأهلي.

وقال باولينيو فِيْ تصريحاته “لن أتحدث عَنّْ نادٍ سيئ، لكن … وصلت إلَّى الأهلي، ووجدت نفسي فِيْ مواقف لم أستطع تحملها”.

وشدد نجم برشلونة السابق على أن مشكلته مع النادي الأهلي لم تكن مالية ولا فنية. بل هُو عَنّْ “العدل” مع بقية زملائه فِيْ الفريق الأول لكرة القدم.

وأشار باولينيو إلَّى أن إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفِيْعي أضرت بالعديد من نجوم الفريق “القدامى”. أصرت على منحه القبطان، على الرغم من عقده الموقع حديثًا.