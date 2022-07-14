بايدن أرقام التضخم الأميركي “مرتفعة بشكل غير مقبول”

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أرقام التضخم لشهر يونيو / حزيران كانت “مرتفعة بشكل غير مقبول”، لكنه أضاف أنها عفا عليها الزمن، بالنظر إلَّى الانخفاض الأخير فِيْ أسعار البنزين.

وقال بايدن “الطاقة وحدها شكلت ما يقرب من نصف الزيادة الشهرية فِيْ التضخم. بيانات اليوم لا تعكس التأثير الكامل لما يقرب من 30 يومًا من انخفاض أسعار الغاز التي خفضت الأسعار فِيْ محطات الوقود بنحو 40 سنتًا منذ منتصف يونيو” بالوضع الحالي.

وفِيْ الولايات المتحدة فِيْ يونيو، مع استمرار ارتفاع أسعار البنزين والمواد الغذائية، مما أدى إلَّى أكبر زيادة سنوية فِيْ التضخم منذ أربعة عقود، عزز الاحتياطي الفِيْدرالي مركزه برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ وقت لاحق من هذا الشهر.

قالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن التضخم قفز فِيْ 12 شهرًا حتى يونيو إلَّى 9.1٪. كان هذا أكبر ارتفاع منذ نوفمبر 1981، وتلاه ارتفاع بنسبة 8.6٪ فِيْ مايو.

وأشارت إلَّى أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 1.3٪ الشهر الماضي بعد ارتفاعه 1.0٪ فِيْ مايو.