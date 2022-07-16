“بايدن” أمام قمة جدة سنستثمر مليارات الدولارات فِيْ الطاقة النظيفة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل قمة “جدة” للأمن والتنمية، إن بلاده استثمرت فِيْ بناء مستقبل أفضل فِيْ المنطقة بمساهمتك.

وأضاف بايدن “اتفقنا على زيادة إنتاج الطاقة فِيْ الأشهر المقبلة”، مبيناً أنه “ستكون هناك اتفاقيات تجارة حرة واستثمارات سعودية فِيْ الأردن وغيرها”.

وقال “نجمع مليارات الدولارات لتخفِيْف الأزمات فِيْ المنطقة، وسنستثمر مليارات الدولارات فِيْ الطاقة النظيفة والبنية التحتية”.

وقال بايدن فِيْ كلمته “نريد دعم شركائنا من خلال تعزيز التحالف لحل جميع المشاكل”، مشيرا إلَّى أن “لدينا رؤية واضحة حول ما يجب القيام به فِيْ الشرق الأوسط”، مضيفا أنه “سيكون هناك جديد”. الأعضاء فِيْ التعاون بين دول المنطقة، بما فِيْ ذلك إسرائيل، مضيفًا “نحن ملتزمون بحرية الحركة والتنقل فِيْ المنطقة”.

وشدد على أن “الولايات المتحدة ستبقى شريكا عاملا وفاعلا فِيْ المنطقة، وسندعم الشراكة مع الدول التي تلتزم بمبادئ النظام العالمي”.

انطلقت بعد ظهر يوم السبت قمة جدة للأمن والتنمية فِيْ المملكة العربية السعودية، بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق.