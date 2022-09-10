بايدن إنتاج أشباه الموصلات قضية “أمن قومي” أمام طموح الصين

وأثناء افتتاح موقع مصنع أشباه الموصلات فِيْ ولاية أوهايو، اعتبر أن تصنيع هذه المكونات الإلكترونية هُو من “الأمن القومي”، خاصة فِيْ مواجهة الطموحات الصينية.

وقال بايدن على الموقع الإلكتروني حيث تخطط إنتل لاستثمار 20 مليار دولار “كل هذا فِيْ مصلحة اقتصادنا، كَمْا أنه يصب فِيْ مصلحة أمننا القومي”.

وبعد الإشادة بالتشريع الأخير الذي تم تبنيه فِيْ مبادرته والسماح بتخصيص 52 مليار دولار من الدعم لإحياء إنتاج أشباه الموصلات، أشار بايدن إلَّى أن هذا الإجراء يأتي فِيْ سياق المنافسة الكبيرة بين الصين والولايات المتحدة، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال “لا عجب أن الحزب الشيوعي الصيني حاول جاهدا حشد مجتمع الأعمال الأمريكي ضد مشروع القانون”.

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة ستحتاج إلَّى مكونات إلكترونية متقدمة “لأنظمة الأسلحة المستقبلية التي ستعتمد بشكل متزايد على الرقائق الإلكترونية”.

واضاف “لسوء الحظ، لا ننتج حاليا أيا من هذه أشباه الموصلات المتقدمة فِيْ أمريكا اليوم”.

واتخذت زيارة الرئيس الأميركي طابعاً انتخابياً واضحاً مع اقتراب مَوعِد الانتخابات النصفِيْة فِيْ تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.