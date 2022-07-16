بايدن الإمارات أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة فِيْ الشرق الأوسط

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الإمارات هِيْ أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة فِيْ الشرق الأوسط ومستثمر مهم فِيْ الاقتصاد الأمريكي.

جاء ذلك فِيْ بيان أميركي إماراتي مشترك صدر بعد اجتماع ثنائي عقد فِيْ جدة بالمملكة العربية السعودية بين الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس الدولة وبايدن.

وأشار بايدن إلَّى أن الشراكة مع الإمارات تعد من أسرع الشراكات الاقتصادية الأمريكية نموًا فِيْ العالم.

مرحبا بكَمْ فِيْ شركة الإمارات للاستثمارات

رحب الرئيس بايدن بالمبادرات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة فِيْ جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه، بما فِيْ ذلك اتفاقيات التجارة الحرة الأخيرة الموقعة مع إسرائيل والهند وإندونيسيا.

كَمْا رحب بالاستثمارات الجديدة لدولة الإمارات فِيْ الأردن ومصر.

كلف الجانبان فرقهما الخاصة بتحديد مجالات تعميق وتوسيع الشراكات التجارية، بالإضافة إلَّى التفاوض على اتفاقية إطار عمل استراتيجي أوسع بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.

الثناء على جهُود مكافحة الجرائم المالية

وأشاد رئيس الولايات المتحدة بجهُود دولة الإمارات فِيْ تعزيز سياساتها وآليات تنفِيْذها فِيْ مكافحة الجرائم المالية والتدفقات المالية غير المشروعة.

كَمْا رحب بالتزام دولة الإمارات على المدى الطويل بأمن الطاقة العالمي كَمْورد موثوق ومسؤول، وأشار إلَّى دورها الرائد فِيْ دفع العمل المناخي، وتحول الطاقة، وتطوير تقنيات الطاقة النظيفة.