بايدن التضخم ينحسر لكن الناس “ما زالوا يتأذون”

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء إن هناك حاجة إلَّى مزيد من العمل لجعل حياة المستهلكين ميسورة التكلفة.

وفِيْ حديثه بعد تقرير أظهر أن تضخم أسعار المستهلكين فِيْ الولايات المتحدة استقر فِيْ يوليو بسبب الانخفاض الحاد فِيْ تكلفة البنزين، قال بايدن “نشهد بعض المؤشرات على أن التضخم قد يبدأ فِيْ الاعتدال”.

وأضاف الرئيس الأمريكي “ما زال الناس يتأذون، لكن التضخم كان صفرا الشهر الماضي”.

أعطى تقرير مؤشر أسعار المستهلك الصادر عَنّْ وزارة العمل الأمريكية بصيص أمل لإدارة تواجه غضب الناخبين بسبب التضخم قبل انتخابات الكونجرس فِيْ 8 نوفمبر.

وأظهر التقرير أن الانخفاض الحاد فِيْ تكلفة البنزين فاق الزيادات فِيْ أسعار المواد الغذائية والإيجارات والتكاليف الأخرى. فِيْ الاثني عشر شهرًا حتى نهاية يوليو، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة أضعف من المتوقع بنسبة 8.5٪، بعد زيادة 9.1٪ فِيْ يونيو.

وأشار بايدن إلَّى أن إدارته قد تواجه انتكاسات فِيْ هدفها المتمثل فِيْ خفض التضخم.

وقال “الآن أريد أن أكون واضحًا … مع التحديات التي نواجهها من الحرب فِيْ أوروبا إلَّى اضطرابات سلسلة التوريد وعمليات الإغلاق المرتبطة بالوباء فِيْ آسيا، فقد نواجه رياحًا معاكسة إضافِيْة فِيْ الشهر القليلة المقبلة”.